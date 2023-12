Jaime Lozano: “ganando puedes aprender muchas cosas”

El viernes en la mañana, Jaime Lozano opinó durante la conferencia de prensa pre partido sobre el partido contra Colombia en el último juego del año, de la importancia de este enfrentamiento, lo complicado que fue convocar a los jugadores y sobre la experiencia de ganar la Copa Oro.

Selección Mexicana

Declaraciones

Primero habló sobre lo complicado de traer jugadores al último partido del año ya que no es fecha FIFA y las fiestas de final de año están cerca.

“No es Fecha FIFA y no es fácil (reclutar jugadores). Estamos en la Final del torneo, no son las mejores fechas. Vienen algunos jugadores que estaban de vacaciones y otros que han sido recientemente eliminados. ¿Hay jugadores (solicitados) que no pudieron venir?, es cierto, por distintos motivos. Yo hago una lista (de candidatos), se la paso a Duilio y él se encarga de hablar con los clubes, y sabíamos que no iba a ser fácil”

Después platicó sobre el compromiso de dar siempre todo lo que tiene la selección, ya sea en torneos como en partidos amistosos. También habló de lo mucho que los mexicanos esperamos resultados de nuestra selección de fútbol.

“Y después, sí, me parece que 2024, por los torneos que se vienen y por lo que se ha hecho, previamente siempre habrá la exigencia de sacar esos buenos resultados que todos queremos. ¿Consolidación? Puede ser, pero para mí, te consolidas a cada partido. Colombia es para mí importante y después lo será Panamá, y lo que venga más adelante. No hay un solo partido que no le importe al aficionado y mucho menos a la prensa de México. Por eso nosotros le damos todo el valor y la importancia a cada uno de los partidos que nos toca enfrentar”

Por último, habló de los beneficios de haber ganado la Copa Oro con México y la experiencia que se llevó.

“Seis meses fueron de mucho aprendizaje, aunque ya había estado en selecciones nacionales. La Copa Oro fue de mucho aprendizaje. No solo cuando se pierde se aprende, también ganando puedes aprender muchas cosas, siempre hay cosas que resolver como cualquier trabajo, siempre hay cosas a que adaptarte”