Para cerrar la novena jornada del Clausura 2024, Xolos recibió a los Rayados de Monterrey en el estadio Caliente en punto de las 21 hrs.

El partido inició con los de la frontera presionando el arco de Rodríguez, teniendo más presencia con el pase de los minutos, además de la posesión del esférico, pero no lograban abrir el marcador.

Al 27' Rivera mandó un trallazo de larga distancia a la portería de Esteban Andrada, pero el esférico se iba muy desviado, sin lograr llegar siquiera a las manos del portero.

Tres minutos más tarde, al mando de Balanta en esta ocasión, buscaron poner el primero, pero Medina y Arteaga en conjunto evitaron que la jugada creciera.

Xolos seguía presionando, para el minuto 38 Barbosa volvía a intentar de larga distancia con un disparo, pero el balón terminaba yéndose por encima del marco. Tras los primeros 45 minutos, el marcador continuaba en ceros, sin lograr el gol para ninguno de los bandos, mientras Rayados estaba desaparecido.

Al 48' Rafael Fernández mandó balón retrasado tras llegar a línea final, pero al rematar Kevin Balanta terminaba volando el esférico. Los frutos rindieron al minuto 57, esto luego de un pase para Joe Corona, mismo que definió desde fuera del área al ángulo, para abrir el marcador en favor de Xolos.

Zúñiga buscaba seguir aumentando el marcador, cinco minutos más tarde intenta con un trallazo desde fuera del área, pero el balón terminó en la tribuna.

Fue al 83' que Rayados evitó perder su invicto en el actual certamen, esto luego de que Canales recibiera un esférico de Gerardo Arteaga y no dudara en enviarlo al arco para empatar las acciones.

El encuentro termino de esta manera, con un Monterrey que a la fecha liga cinco victorias y cuatro empates, ubicándolo cómo el primer lugar en la tabla general con 19 unidades; por otra parte, Xolos llega a 5 puntos, esto tras sumar cinco empates y cuatro derrotas, siendo uno de los dos equipos que aún no logra conseguir la victoria en el Clausura 2024.

Declaraciones

Miguel Herrera habló tras el empate contra Rayados: "Hoy me parece que metimos a Monterrey en su arco, hay que meter al líder en su marco, el gol de ellos viene de una jugada que era tiro de esquina, luego tuvimos dos veces el gol para dar la vuelta, hoy me parece que el equipo juega bien, contra un rival de buenos jugadores".

"Si se gritan es porque hay frustración, es normal, no veo que haya conato de bronca, se gritan porque hay frustración, por eso se gritan y se hablan, por eso es así, hay equipos que me ha tocado dirigir y estamos ganando y se gritan de todo, es porque quieren ganar más, los veo gritar por frustración y enojo, malo que viera que no pasara nada, pero cuando hay un equipo que se habla, se insulta, es porque quieren salir adelante, no hay conformismo".

Alineaciones

Xolos | Antonio Rodríguez; David Barbosa, Kevin Balanta, Nicolás Díaz, Rafael Fernández; Christian Rivera, Joe Corona; Francisco Contreras, Domingo Blanco, Iván Tona; Zúñiga.

Rayados | Esteban Andrada; Stefan Medina, Víctor Guzmán, Héctor Moreno, Gerardo Arteaga; Arturo González, Luis Romo, Omar Govea, Víctor López; Rodrigo Aguirre, Brandon Vázquez