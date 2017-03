Partido Pumas vs América en vivo ahora en Liga MX (0-0)

Pumas vs América en vivo online en Liga MX 2017 (0-0)

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Pumas vs América en vivo, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Olímpico Universitario. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

Con marcador de 2-1, América consiguió tres puntos en casa frente a los Universitarios en la J11 del Apertura 2016. Antes del minuto 5, las ‘Águilas’ ya ganaban con goles de Pablo Aguilar y William da Silva; Matías Britos descontó por la visita.

“Siento que este equipo ante la adversidad es cuando sale a flote, nos sentimos muy motivados por el compromiso que viene porque es un Clásico, lo vamos a enfrentar de tal manera. Vamos a hacer cosas importantes”, declaró Edson Álvarez sobre el sentir de los de Coapa por las lesiones y la suspesión de Pablo Aguilar.

"Lo que hace distinto este duelo es que es el juego a ganar cada temporada, sabemos que América tiene un potencial enorme, sabemos que llega herido por lo extra futbolístico. Hay que tener mucho respeto y cuidado", aseguró el uruguayo Gerardo Alcoba.

El encuentro más atractivo de la jornada se jugará en el Olímpico Universitario. Con capacidad para 68 mil 954 espectadores, se ha convertido en un estadio complicado para cualquier rival de los felinos.

América vive semanas complicadas debido a la fractura de Renato Ibarra y sobre todo por la sanción de Pablo Aguilar. El paraguayo recibió un año de suspensión por los incidentes con el árbitro en el partido de Copa ante Tijuana; otra baja sensible es la de Paolo Goltz, que sufrió un considerable daño muscular. Sin embargo, las reincorporaciones de Cecilio Domínguez y Paul Aguilar a los entrenamientos dan un poco de tranquilidad.

Atentos en el partido América vs Pumas en vivo a: Oribe Peralta. A pesar de no estar en su mejor momento, el delantero azulcrema apareció para convertir un doblete en el Clásico contra Cruz Azul.

Atentos a: Nicolás Castillo. El chileno es líder de goleo del torneo con seis tantos, todos marcados en Ciudad Universitaria. Su llegada al club ha favorecido a ambas partes: los resultados de Pumas en casa son favorables cuando anota y el delantero fue convocado a su Selección.

Luego de quedar eliminado de la Copa MX, Ricardo La Volpe aclaró que "fracaso" no es parte de su vocabulario: "Jamás uso la palabra fracaso, yo creo que son objetivos que no se logran, metas que no se logran, eso sí. Obviamente que el América no tiene que quedar afuera porque la meta es estar peleando un campeonato".

"En Pumas siempre hay presión aunque ahora esté en zona de calificación. Para mí no son solamente tres puntos. Ahora tenemos un break de FIFA en dos semanas, y estos dos últimos partidos queremos jugarlos como si fueran de Liguilla. Hay que llegar mantenidos calificados", dijo Francisco Palencia, entrenador de Pumas, tras vencer a Santos hace dos semanas.

Sin contar Liguillas, Pumas y América se han enfrentado diez veces en los últimos cinco años. El saldo de estos partidos se inclina a favor de las 'Águilas' con seis ganados, los felinos tienen dos triunfos y han empatado en dos ocasiones.

Previo al parón de la Liga por la protesta arbitral, América visitó a León y logró rescatar un punto con gol de Bruno Valdez.

Los de Coapa se ubican en la posición 13 de la clasificación con únicamente 11 puntos producto de tres triunfos, dos empates y cuatro derrotas.

En la fecha 9, los Universitarios recibieron a Santos Laguna y cosecharon tres puntos gracias al 3-1 del marcador.

Ubicados en la séptima posición de la tabla general, Pumas tiene cuatro victorias, dos igualadas y tres descalabros.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Pumas vs América en vivo, correspondiente a la 11ª jornada del Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Olímpico Universitario a partir de las 12:00 horas.