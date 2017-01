José Gpe. Cruz: "La expulsión de Luis Robles fue determinante"

Google Plus

Después de haber debutado como visitantes ante el Toluca, los dirigidos por el “Profe” Cruz, se mostraron preocupados por el accionar del equipo, ya que consideran que la expulsión de Luis Robles afectó el desarrollo del juego, cediendo el control de la pelota a los Rojos.

En palabras del Director Técnico Atlista, explicó a los medios de comunicación que a pesar del descalabro, los suyos se enfocarán en trabajar con miras al juego ante el campeón actual del futbol mexicano, los Tigres.

“Nosotros somos conscientes del juego de hoy, sabíamos que sería complicado, aprovecharon las condiciones del partido, nos ganaron bastante bien, hubo una ligera reacción, pero no fue posible acercarnos al marcador”.

“Sin duda que la expulsión (de Luis Robles) afectó en todos los sentidos, antes de ello teníamos el control de la pelota, sin embargo no supimos reponernos y bueno, dentro de lo que cabe me gustó el funcionamiento de Fidel y Matías”.

Se reservó a hablar de la participación del arbitro, ya que considera que por políticas de la institución tiene prohibido expresarse a favor o en contra de los nazarenos.

“Fíjate que por políticas de la institución no podemos hablar de ellos, ni cuando se gane o se pierde, sería injusto, se vería convenenciero, hay que tomar una postura sencilla y no culpar a los señores. Te digo, nos ganaron bastante bien, con el ingreso de Edson (Rivera) y Fidel (Martínez) buscamos la opción del empate, pero no se logró”.

Sobre la participación de Alustiza como titular, dejo en claro que aún presenta molestias en su tobillo izquierdo, lo que solo le permitió jugar 45 minutos.

“Matías, se reportó con nosotros antes de la navidad, tuvo su primer práctica, se mostró bien, pero en el juego de preparación tuvo un accidente y le provocó un esguince de segundo grado no se ha recuperado al cien, sin duda es un referente en nuestro ataque, al igual que Fidel, me ha gustado mucho su desempeño”.

Los Rojinegros del Atlas, iniciaron preparación de cara al juego ante los Tigres, correspondientes a la fecha 2, donde se espera el regreso de Leiton Jiménez al once inicial.

Piden sanción a Rafael Márquez

La directiva del Toluca, ha presentado una queja ante la comisión disciplinaría para que se sancione al capitán de la academia, luego de una fuerte entrada sobre Erbín Trejo, ya que consideran pusieron en riesgo la integridad del jugador.

“Vamos a meter una queja para que lo revisen (…) cuando se trata de la integridad de un futbolista, no se puede pasar por alto algo así, aquí ni siquiera falta se marcó”. Vía Fox Sports.