¿Cuánto pierde Atlas sin Óscar Ustari?

Foto: Agencias.

El sábado pasado, Atlas finalmente consiguió su primer triunfo como visitante en diez meses, sin embargo, el costo de la victoria fue muy alto para los del 'Profe' Cruz, pues Óscar Ustari salió lesionado del codo izquierdo. Ayer lunes, los 'Zorros' anunciaron que el portero pampero sufrió una fractura en la apófisis coronoide del cúbito, por lo que el arquero se perderá prácticamente lo que queda del Clausura 2017. Debido a esta lesión, se le abren las puertas a Miguel Ángel Fraga para que, una vez más, el michoacano se haga presente.

Adiós a Ustari

Con la baja de Ustari, Atlas pierde a su mejor hombre en el último año. Su llegada al Paradero estuvo envuelta de polémica, ya que algún sector de la afición atlista no estaba de acuerdo con el arribo del cancerbero. Sin embargo, a base de grandes actuaciones, 'Osky' se fue ganando a la Fiel, inclusive, cuando Márquez no está en la cancha, el argentino es quien porta el gafete de capitán. Sobrio, seguro y con una vasta experiencia en el arco, el ex seleccionado argentino es quien encabeza los avances de un equipo rojinegro que sueña con volver a la Fiesta Grande.

Además, es bien sabido que, desde su llegada a la Madriguera, Ustari se ha convertido en una pieza importante dentro y fuera del vestidor, así como una figura importante para las generaciones atlistas más jóvenes. Asimismo, con su ausencia, Atlas pierde a un arquero efectivo en detener penales, pues desde su llegada al Jalisco ha atajado tres penas máximas ante Pumas, Pachuca y Puebla.

El turno de Fraga

Con Ustari fuera de circulación, es Miguel Fraga quien se perfila para cubrir la meta rojinegra. Llegado a Atlas en el 2014, el ex arquero del Neza FC no ha podido afianzarse como titular,; el último encuentro donde 'Mikey' inició fue justamente ante la Fiera en el pasado Apertura 2016, juego que Atlas cayó por 4-1.

No obstante, Fraga ha demostrado ser efectivo cada que ha estado en la cancha. Si bien, en ocasiones, podría parecer un arquero inseguro, la experiencia que tenido en diferentes equipos de Primera División y de Liga de Ascenso le brindan las credenciales necesarias para ser el guardián del marco de Atlas.