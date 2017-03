Necaxa 1-1 Atlas: puntuaciones de Atlas en la jornada 9 de la Liga MX Clausura 2017

Google Plus

Los Rojinegros del Atlas empataron a 1 gol contra Necaxa, en un juego donde los tapatíos tuvieron varias oportunidades de gol, mismas que podían haber significado en la victoria de los Zorros.

A continuación, se muestra la escala de valores y la simbología con la que identificaremos la puntuación de cada jugador: (0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin Calificación).

Miguel Fraga

7) Básicamente no fue requerido, a excepción de un par de oportunidades donde en lugar de quedarse con el balón lo escupió y puso en predicamento su portería.

Daniel Arreola

8) Se le ve que su mejor rendimiento lo da jugando en línea de 4, pues como tercer central se le nota un poco perdido. Sufrió mucho en el segundo tiempo ante Maturana.

Luis Robles

8) El ‘Macue’ fue un líder en la zaga rojinegra, marcó y supo salir jugando de manera limpia en las salidas del equipo.

Leiton Jiménez

8) El colombiano se vio rápido, fuerte y seguro, marcó de gran manera al chileno Puch, inhabilitándolo prácticamente toda la noche. Aunque marcó el autogol, fue de lo mejor del equipo.

Luis Reyes

8) No cabe duda que el regiomontano vive su mejor momento, y cada semana demuestra que es uno de los mejores laterales del país. No sólo centra bien, también empieza a ser un atacante con mucho desequilibrio. No le marcaron un penal.

José Madueña

7) De nueva cuenta sigue siendo un atacante que se sabe sumar y centra muy bien, corre todo el partido y defiende muy bien.

Javier Salas

5) Dio un partido raquítico, con pocos balones recuperados, perdido en el mediocampo y con poca salida en sus pies.

Rafael Márquez

7) El regreso del capitán al fin llegó, no tuvo el mejor de sus actuaciones, pero le regresó la tranquilidad y manejo de partido a los Rojinegros. Se equivocó en algunos pases y se le notó algo de lentitud.

Clifford Aboagye

9) El volante ghanés cada vez se afianza más en el once titular de los Rojinegros. Un jugador que ya no sólo produce fútbol, sino también recupera y destruye las jugadas rivales. Un verdadero motor en Atlas.

Fidel Martínez

6) La irregularidad del ecuatoriano es una de sus características, cuando parece que por fin se volvió una pieza clave en el equipo, decepciona a la siguiente semana.

Martín Barragán

5) El crédito de ser el goleador del equipo, se le está agotando, pasan los partidos y su titularidad se sigue cuestionando. Ante Necaxa dejó ir por lo menos dos goles.

Cambios

Matías Alustiza

8) El ‘Chavo’ entró con la ‘varita mágica’, apenas al minuto 2 del segundo tiempo anotó el gol rojinegro, sin embargo, conforme corrieron los minutos se fue diluyendo su presencia en la cancha.

Bryan Garnica

5) Entró para dar frescura en el ataque, pero su función fue casi nula, no pudo superar a sus marcadores y perdió muchos balones.

Gaddi Aguirre

S.C.) Sólo tuvo 10 minutos en la cancha y de lo poco que se le vio fue ampliamente superado por Puch, más de una ocasión tuvo que ayudarlo Leiton o Madueña, para hacerle el dos a uno.