José Gpe. Cruz: "Estamos para cosas importantes"

Cruz consiguió su tercer triunfo jugando como visitante con Atlas | Foto: Esteban Arreola / VAVEL

Los pronósticos de la visita de Atlas al Estadio Azteca se veían muy adversos, dada la buena racha del América y que los visitantes habían tenido irregularidad jugando en dicha condición. Pero un planteamiento casi perfecto sirvió para que los Rojinegros se llevarán el triunfo por (1-2), no solo sirvió para quitar el invicto al cuadro crema, que no perdía en casa desde la llegada de Ricardo Lavolpe. sino que aseguraron ese pase a la liguilla que tenía tres torneos de ausencia y quedarán en su destino cerrar su lugar dentro de los cuatro primeros de la general.

"Fue un trabajo espectacular el que ha hecho el equipo, se analizó bien, hemos venido analizando al América desde hace mucho tiempo y reconocíamos que era una fortaleza que no perdían desde la llegada de su técnico actual. No era una misión sencilla, sin embargo este equipo (Atlas) esta respetando a sus rivales pero también muy convencido de sus condiciones y fortalezas, que esta listo para su liguilla gracias a méritos propios y con aspiraciones legítimas de darle a nuestra afición una alegría" con el triunfo Atlas da un tremendo golpe de autoridad para situarse dentro de los cuatro primeros de la general y dejar en el limbo de calificar o no al cuadro azulcrema.

"Dimos un paso gigantesco" ''Profe' Cruz.

Pocos creían que la tercera peor plantilla en base a términos económicos de la Liga MX podría ser uno de los equipos protagonistas, pero con una base sólida de extranjeros y un promedio de siete futbolistas mexicanos (incluyendo canteranos) esta para grandes cosas. Los Rojinegros se han sobre puesto a la adversidad de lesiones en el presente torneo y ahora buscarán lo más alto en la 'Fiesta Grande'.

Quitarle el invicto en casa al América se considera un gran apunte para el cierre del torneo para José Guadalupe Cruz: "No por el hecho de quitarle el invicto o por meterles goles, sino por el hecho de demostrar que en calidad de visita contra cualquier rival somos capaces de hacer las cosas. Creo que hoy además, al equipo se le debe reconocer y tomar en cuenta como aspirante al título", para quiénes no ponían al equipo rojinegro en el mapa de protagonista, hoy tienen que volver a tomarlos en cuenta.

Para finalizar, Cruz habló sobre el siguiente juego del equipo con lo que se dará fin a la temporada regular como lo es Chiapas FC. El equipo sureño esta en un situación de vida o muerte, que irá a buscar el salvavidas al Jalisco, aunque tiene un pasado jaguar el 'Profe' sabe que primero es pensar que Atlas gane y no por un solo partido descenderán. La jornada 17 cerrará en el Coloso de la Calzada Independencia con la visita del equipo de Sergio Bueno que buscará ganar a como de lugar.