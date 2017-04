Daniel Álvarez: "Nos motiva el quitar el invicto al América"

El 'Fideo' salió por lesión en el segundo lapso | Foto: Damián Besares / VAVEL

Lo que ha pesado bastante en el torneo para el equipo rojinegro han sido las lesiones; pero se sobrepusieron y sacaron el triunfo (1-2) ante el cuadro azulcrema. Esto les da un gran impulso para el partido restante en el torneo y llegar de la mejor forma a la fase final en dos semanas. El mediocampista ofensivo Dani Álvarez habló sobre el logro acumulado y el porqué no pudo completar los noventa minutos.

"Nos sentimos contentos por el resultado obtenido y más por lo que se venía practicando que es jugar bien al futbol. Más que nada que no había perdido el América en casa, es importante para nosotros, da más motivación para aspirar mejor a la liguilla. Gracias a Dios ya se logró la clasificación y ahora comenzar a pensar en Jaguares de Chiapas" al igual que todos sus compañeros el 'Fideo' Álvarez esta consciente del gran paso que lograr al calificar a liguilla en el Estadio Azteca.

Desde la época de Tomás Boy en el Atlas, el conjunto del 'Paradero' no lograba llegar a la liguilla por el campeonato. Ahora en este Clausura 2017 rompió sus fantasmas para clasificarse, y lo que más se debe destacar es que en ninguna parte de la recta final del torneo dejaron de depender de sí mismos para poder logar este objetivo. Aunado a que llegará con una ligera tranquilidad a cerrar el campeonato en casa.

Ya había salido de una lesión el canterano de los 'Zorros' y de nueva cuenta cayó en este estado, teniendo que salir de cambio al iniciar el complemento. "Fue un poco el tobillo, me dio un poco de molestias pero no hay de otra, tenemos que seguir trabajando. Hay que fortalecer aún más para que las lesiones no se compliquen más", parece que la circunstancia por la que tuvo que salir el extremo rojinegro no será de tanto cuidado y podría estar listo para la semana 17.

Por último, Daniel señaló la importancia del último juego del torneo regular; que aunque solo les servirá para mantener o subir escalafones en la tabla general será sumamente complicado. Al enfrentar a Chiapas en este partido, un equipo que esta obligado a ganar sino tendrá que sufrir el descenso y pasar un año en la 'Liga de Plata'.