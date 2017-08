Juan Pablo Vigón: "Agradecido con la confianza que me dio el Profe"

Google Plus

Vigón ha sido de las gratas sorpresas en este inicio de temporada | Foto: Atlas FC

La preparación para el siguiente partido de Atlas en la Liga MX donde buscarán seguir con esta gran racha de victorias en su visita complicada que tendrá a la capital mexiquense para enfrentar al Toluca. Esta mañana habló un jugador que se ha vuelto importante en el inicio del campeonato Juan Pablo Vigón, que vive su segunda etapa con los Zorros y ha colaborado ya en dos de los cinco goles que lleva el equipo.

"Estoy muy agradecido con el Profe Cruz por darme la confianza y siento que a base de trabajo también lo he hecho bien. Me tengo que preocupar por el día a día que este teniendo y yo me estoy viendo y esforzándome cada día en los entrenamientos, en lo profesional para seguir así en este nivel", Juan Pablo Vigón regresó a pedido expreso del 'Profe' Cruz para este torneo y ha demostrado esta confianza con buenas actuaciones.

"Tuve que pasar por muchos procesos para madurar"

Mucha polémica se ha desatado en la últimas horas por la designación del árbitro central para el juego de esta fecha 3, ya que Jorge Antonio Pérez Durán fue aquel central que por increíble que parezca desmarcó un penal a favor de Atlas hace tres años en el Nemesio Díez. Se toma como un error por parte del mediocampista de Atlas y todos pueden cometer errores, no hay nadie en contra del equipo.

Sobre estas dos buenas primeras jornadas que han tenido los rojinegros y la ilusión que tienen los aficionados sobre el equipo, da su opinión el camiseta 19: "Cambiar la mentalidad que tienen ustedes, nosotros queremos alarga esta racha positiva. Soñamos con ver al Atlas campeón , es uno de mis grandes sueños personalmente. Y hay que trabajar día a día con esa mentalidad ganadora que Rafael Márquez nos transmite mucho", hasta ahora ha sido un inicio de ensueño para los pupilos de Cruz pero aún es muy joven el torneo y se tiene que seguir por el mismo camino.

"No hay que pensar que podemos caer"

Para terminar, Vigón habló sobre el rival de este domingo, los Diablos Rojos del Toluca en un horario que a todos se les dificulta en el Nemesio Díez. " Será un rival muy complicado, en su casa es difícil de jugar. Pero estamos mentalizados y preparando para lograr un buen resultado. Es un equipo (Toluca) que hace pesar mucho la cancha y le gusta tener la pelota, pero nosotros saldremos enfocados en nuestro equipo, vamos a hacer lo que nos diga el Profe Cruz; si hacemos un óptimo trabajo sacaremos un buen resultado", la última vez que ganó Atlas allá fue en el Clausura 2013 por la mínima diferencia gracias a un golazo de Rodrigo Millar.