Atlas apela a un milagro para calificar, luego de empatar ante Tuzos

Pachuca : Pérez; Martínez, González, Herrera, García; Hernández, Gutiérrez (C) (Gutiérrez, min.18), Honda, Guzmán; Sagal (Cano, min. 73) y de la Rosa (Aguirre, min. 66).

Atlas: Fraga; Reyes, Barreiro, Arreola, Madueña; Márquez (C), Salas, Vigón (Alustiza, min. 70), Garnica, Tabó; Caraglio.

Una vez más en la historia de los Rojinegros, depender de ellos mismos les juega chueco y empatan a un gol ante los Tuzos del Pachuca con una anotación que llegó en el último minuto de juego. Ahora el equipo tapatío deberá esperar al menos un resultado de dos partidos de este sábado para poder avanzar a la liguilla por el título.

Cortado inicio

Ante un marco espectacular en el Estadio Jalisco con una entrada superior al 90% de su capacidad, Atlas inició motivado el encuentro y tomando el mando del mismo desde que, Fenrnando Hernández puso a correr el reloj. Tuvo la primer llegada al minuto 5' en un centro raso de José Madueña por derecha que llegó a Vigón y a pesar de su buen remate, Óscar Pérez evitó que la esférica entrara desviando a córner.

El ritmo del juego era perfecto, pero para el minuto 15 se detuvo todo por una imprudente entrada, atrás de mediocampo, de Christian Tabó sobre Erick Gutiérrez que hizo ingresar al cuerpo médico de los hidalguenses. Un pronóstico de inicio indica lesión en la rodilla para el capitán de Pachuca y con está acción vino a menos el ritmo de partido que se había planteado.

El toque del "4"

Las jugadas de peligro fueron en los siguientes minutos para Pachuca con dos contragolpes que encabezó el jápones Keisuke Honda, pero en los intentos apareció Miguel Fraga para evitar la caída de su marco. Fuera de la velocidad que tenía el cuadro de la 'Bella Airosa', les costaba mucho hilvanar pases para ofender al cuadro local.

Cuando quedaba solo el tiempo agregado del primer lapso, la gloria rojinegra apareció en el Jalisco con el primer tanto de la noche. Los centros habían sido la llave en anteriores partidos, hoy no fue la excepcón. Rafael Márquez cerca del área grande dispusó un balón a José Madueña que entró solo y en el área chica rematar de cabeza para abrir el marcador.

Las que no haces, te las harán

En José Guadalupe Cruz no quedó que su equipo siguiera buscando ampliar la ventaja, Atlas tuvo varias oportunidades frente a la portería que no supo aprovechar. Iniciando el segundo tiempo Tabó desperdició la primera en un centro raso que mandó Brayan Garnica. Ya con un Pachuca más tirado al frente, Milton Caraglio en el área chica mandó un cabezazo a un lado y finalmente Matías Alustiza no sentenció el juego al 83' en un contragolpe frente al 'Conejo' Pérez.

Tres opciones claras de gol y solo una anotación de ventaja para cerrar el juego; un marco ideal para los cierres dramáticos en el Coloso de la Calzada Independencia. Pachuca con muy poco que ganar, más que el orgullo, siguió buscando y encontró el empate en tiempo agregado con anotación de Robert Herrera. La jugada del gol, fue precedido de un tiro de esquina que regaló Stiven Barreiro y a continuación, Miguel Fraga decidió no quedarse con el cobro de esquina y prefirió sacar de puños.

La sentencia estaba dictada, Atlas no pudo conservar nuevamente una victoria en el torneo en los últimos minutos y depende ahora de dos partidos de la jornada sabatina para aspirar a calificar. En dado caso que se de, los Rojinegros recibirían miércoles o jueves el duelo de ida a Rayados de Monterrey o Tigres de la UANL, ambos son los únicos rivales posibles en la instancia de liguilla de este Apertura 2017.