Google Plus

Guía VAVEL Clausura 2017: Jaguares de Chiapas

Los Jaguares de Chiapas encararán el Clausura 2017 con mucha presión, pues el tema del descenso se define en este certamen y el equipo felino solo se encuentra arriba de Monarcas y Veracruz en la porcentual por poca diferencia. Tras un espantoso Apertura 2016, donde Jaguares solo consiguió dos victorias y vivió un semestre de polémica por los problemas económicos del club, la escuadra chiapaneca ya no tiene margen de error y tendrá que volver a hacer el Estadio 'Zoque' una fortaleza y que la suma de puntos sea constante durante las 17 jornadas de la campaña.

Y precisamente ese último punto será clave para la permanencia de Chiapas en el máximo circuito, dado que en el Apertura 2016, equipo que visitaba Tuxtla Gutiérrez, se regresaba a casa con los tres puntos. Se perdió esa consigna de ser una de las plazas más complicadas del país, pues hace no mucho tiempo con el mismo Sergio Bueno se logró un año invicto como local. Y es bien sabido que para que un equipo mantenga la categoría, el hacerse fuerte en su territorio es un factor clave y determinante.

Otro tema que perjudicó bastante al equipo, son los problemas que ha tenido la directiva encabezada por Carlos Hugo Chargoy para administrar el club, pues el tema de la falta de pagos se ha presentado desde los jugadores hasta personal de la institución. Dicho conflicto ha provocado mucho ruido dentro del campamento ‘jaguar’ y los jugadores han sido distraídos en gran manera y no les ha permitido trabajar el día a día de una manera normal como cualquier otro conjunto de la Liga Bancomer MX. Este tipo de cuestiones ya no pueden continuar en este 2017 si realmente se desea que el club chiapaneco se mantenga en primera división y siga siendo una franquicia rentable como la ha sido en los últimos años.

Con Sergio Bueno ya en el banquillo desde el arranque de torneo, y con los extranjeros que llegaron el certamen pasado ya más asentados, tales como Jonathan Fabbro, Derley, 'Rafinha' y Felipe Rodríguez, por mencionar algunos, se verán a unos ‘Jaguares’ más preparados que buscarán a toda costa pelear cada partido como si fuera a ‘muerte’, pues la lucha por el no descenso será bastante dura desde el silbatazo inicial y aquel que ceda esfuerzo y entrega, será condenado a bajar de categoría y sufrir lo es que es un verdadero infierno como lo es el descenso.

Altas para el Clausura 2017

Christian Bermúdez: Sorpresivamente el 'Hobbit' dejó el cuadro camotero, donde había logrado obtener regularidad y había recuperado su nivel. Bermúdez, quien reforzará el medio campo chiapaneco y está llamado a mostrar un mejor nivel que en su anterior etapa como Jaguar. Christian puede jugar como un interior o enganche ofensivo, aunque la posición en la que más brilló con Puebla fue como medio por derecha.

Franco Arizala: El mediocampista colombiano pasó de noche con el conjunto de la Angelópolis, las constantes lesiones y competencia interna en su posición lo enviaron a la banca o disputar algunos minutos en la Copa MX, donde logró marcarle un gol a los Dorados de Sinaloa. La velocidad por la banda derecha es su mayor arma para pelear por la titularidad.

Mateus Gonçalves: El artillero brasileño tuvo nulas oportunidades con los Tuzos de Pachuca buscará tener mayor regularidad para demostrar lo que los de la 'Bella airosa' observaron en la liga de Ascenso para llevarlo a su equipo.

(Foto: PachucaSB)

Lucas Silva: Jugador de larga trayectoria en el futbol mexicano y ligado constantemente a los clubes dirigidos por Sergio Bueno. Tras un paso con los Bravos de Juárez regresará a la primera división, donde deberá pelear por un lugar en el once inicial.

Moisés Muñóz: EL experimentado arquero seleccionado nacional sorprendió al futbol mexicano al dejar Coapa. Argumentando que no tendría una competencia justa por la titularidad. Con su llegada, Óscar Jiménez partió al América, interpretándose que Muñóz será titular y por detrás suyo estarán Viana y Crivelli.

Enrique Esqueda: El 'Paleta' volverá a tener una oportunidad para pelear por la titularidad tras su efímero paso por los Tiburones donde apenas jugó seis encuentros y anotó un gol. Esqueda tendrá enfrente jugadores como Jonathan Fabbro, Vanderley Dias o Javier Orozco para pelear un lugar en el cuadro titular.

Félix Micolta: Tras un año en la categoría de plata del futbol mexicano, Félix Andrés Micolta llega al club chiapaneco para fungir como una variante en el ataque. Al igual que Esqueda, refuerzos de ofensiva, el gol no ha sido su mayor aliado, pues apenas logró anotar en 3 ocasiones el pasado certamen.

Jorge Villalpando: Los chiapanecos sacaron del retiro al experimentado guardameta con pasado en el Club. Tras un breve paso por el futbol de sala, Villalpando regresa a Tuxtla Gutiérrez siendo considerado el tercer portero.

Guillermo Rodríguez: El defensor uruguayo de 32 años llega proveniente de Peñarol y con un importante paso por el futbol de primera división italiana.

Wilder Guisao: Un viejo conocido del futbol mexicano, el ex de Toluca regresa a México ahora con Jaguares tras un breve paso por Brasil y por Argentina.

Leonardo Burián: El arquero charrúa proviene del Wanderers de Uruguay, aunque con la llegada de Moisés Muñóz tendrá difícil la competencia por un lugar en el arco chiapaneco.

Luis Miño: El volante central proveniente del Nacional de Paraguay llega a la 'Selva' en condición de préstamo de un año con opción de compra para reforzar la media cancha del 'Jaguar'.

Bajas para el Clausura 2017

Egidio Arévalo: Uno de los nombres más importantes que llegó para el pasado torneo, ya no jugará más con el conjunto chiapaneco al ser fichado por Veracruz. Tuvo un rendimiento aceptable, y lo que finalmente provocó su salida, fueron los problemas económicos que vivió en el club y que creó conflictos entre el jugador y directiva.

Óscar Jiménez: El guardián del arco chiapaneco de las últimas temporadas, ha dejado el equipo de una manera un tanto sorpresiva al fichar para el actual subcampeón del torneo, América. Jiménez logró tener buenos momentos en la selva chiapaneca y era uno de los referentes del equipo para la afición felina.

Javier Orozco: El ‘Chuletita’ no tuvo el desempeño esperado con ‘Jaguares’ y tras un solo torneo partirá a los Tiburones Rojos de Veracruz. Prácticamente no contó para José Saturnino Cardozo, y aunque sumó más minutos con Sergio Bueno, no tuvo muchas oportunidades a lo largo del certamen y solo anotó un gol.

Martín Zúñiga: El delantero chiapaneco no pudo destacar en su segunda etapa con los felinos y ahora jugará en la división de Ascenso con Cafetaleros de Tapachula, ciudad en el donde el atacante nació. Al principio del torneo tenía oportunidades de jugar, pero con el paso del tiempo fue relegado y sumó muy poca actividad.

Liborio Sánchez: El experimentado guardameta también fue traspasado a Cafetaleros de Tapachula. Estuvo solamente una campaña en Jaguares, en donde fue titular brevemente a mitad de torneo con actuaciones aceptables, pero finalmente no entró en planes de Sergio Bueno y la directiva, y tendrá que actuar en la segunda división.

Adrián Marín: El joven y veloz jugador también jugará para Cafetaleros desde el siguiente torneo. En Jaguares siempre tuvo un papel secundario, aunque fue ganando mayor protagonismo al cierre de torneo con Bueno en el banquillo. Aun con mucha proyección, intentará destacar con Tapachula donde seguramente verá más actividad en el campo.

Mauricio Viana: Paso de noche del cancebero sudamericano, lo que derivó en su pronta partida del futbol mexicano tras no poder sumar muchos minutos en Primera División.

Alonso Zamora: Luego de un año donde no pudo ser una pieza constante con el primer equipo, el futbolista mexicano buscará probar suerte en el Ascenso MX, con FC Juárez.

José Ayoví: El ecuatoriano tuvo un paso efímero con Chiapas en donde siempre fue usado como revulsivo dada su velocidad y desequilibrio. No logró anotar ni un solo gol, pero solía ser un elemento peligroso de cambio. Una lesión lo terminó alejando de las canchas en el tramo final de la campaña y ya no seguirá como felino.

Hombre a seguir para el Clausura 2017

Nadie se imaginaba que en el mercado invernal, Chiapas tendría un fichaje bomba. La llegada del guardameta de 36 años, Moisés Muñoz cayó de sorpresa en muchos aficionados americanistas y sobre todo de Jaguares. Sin duda, esta es la incorporación más importante en muchos años.

La experiencia y seguridad bajo los tres palos será una clave en la portería felina. El ex Monarcas, Atlante y América cuenta con un amplio bagaje en el futbol mexicano y ha sido en muchas ocasiones, portero de Selección Mexicana. Con la presión del descenso encima cada semana, la zona baja de Chiapas podrá estar segura con este portero que también aportará liderazgo cuando el equipo lo requiera.

Durante las primeras jornadas, los ojos estarán puestos en Muñoz Rodríguez, que buscará ser el referente de los chiapanecos para que estos logren mantenerse en el máximo circuito.

Analizando al Estratega: Sergio Bueno

Uno de los personajes más importantes con los que cuenta hoy Jaguares se llama Sergio Bueno. Elestratega colimense vive una tercera etapa al mando del cuadro felino, y una segunda en una situación crítica porcentual. En aquel lejano 2003, Bueno Rodríguez tuvo la oportunidad de mantener a Chiapas en el máximo circuito a pesar de que la franquicia era nueva y contaba con un plantel carente de talento.

Sergio Bueno en el Zoque | Foto: Damián Besares

Ahora la historia es algo parecida, con algunas grandes diferencias. Entre ellas, tener que lidiar con los problemas económicos que acarrea la administración de Carlos Chargoy. El conjunto de futbolistas que conforman la plantilla rumbo al Clausura 2017 es extensa, sin embargo, la mayoría de los futbolistas que la conforman no viven un buen momento deportivo y algunos están en la etapa final de su carrera.

Sin duda, el ‘bombero’ de Chiapas tendrá otra misión muy importante. Su experiencia en estas circunstancias será un punto a favor sobre los demás contrincantes que buscan la salvación. Veremos si con este equipo, Sergio Bueno logra por segunda ocasión mantener a Jaguares en Primera División.

Plantilla para el Clausura 2017