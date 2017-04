Sergio Bueno: "Estamos centrados en nosotros"

(Foto: Damián Besares | VAVEL)

Chiapas tendrá un duelo de vida o muerte el próximo sábado cuando reciba a Santos Laguna en la penúltima jornada del Clausura 2017, pues la quema del descenso está en su punto más alto y el que baje sus brazos perderá la categoría.

Esta situación tan extrema es bien sabida en el conjunto felino, pues así lo aseguró el entrenador Sergio Bueno, quien señaló que solo están concentrados en lo que puedan hacer en la cancha, más allá de lo que hagan los rivales.

“Estamos centrados en nosotros, no hacemos cuentas de nada, simplemente nuestro pensamiento está en el rival próximo que es Santos y en la forma de ganar, porque la victoria se ha alejado ya muchos partidos de nuestro club y es lo que más nos mantiene ocupados”, dijo.



El estratega aseguró que ve a sus jugadores con toda la actitud para salir adelante y confía en que puedan sacar la victoria ante un buen equipo como lo es Santos que viene de ganar y pelea por un puesto de liguilla.

“Sabemos la peligrosidad del adversario que está en zona de calificación pero la necesidad nuestra es muy alta de ganar el partido y llegamos a esta instancia donde los partidos se volvieron de vida o muerte; estoy esperando una gran respuesta del equipo, han entrenado muy bien, el empate de la semana pasada, por la forma en que se dio, salió fortalecido de ese encuentro y tengo la sensación y sobre todo la evidencia de que estos días de trabajo están asumiendo las cosas con un compromiso real y verdadero", comentó.

Bueno también lanzó un mensaje para la afición chiapaneca, la cual espera que responda en un partido de tanta importancia, y que en un escenario negativo, podría ser el último partido de local de Jaguares en primera división.

“Todos debemos estar identificados, nosotros como Club por supuesto, pero con los medios de comunicación también, hay que hacerle llegar a la afición sin duda este mensaje de hacerle sentir la importancia y la relevancia de este próximo partido porque puede ser el último partido de Jaguares en primera división, así tan duro y cruel, por eso requerimos hacernos sentir a través de ellos que pueden jugar un papel totalmente relevante en la salvación del equipo”, declaró.

Por último, aclaró la situación de los brasileños Lucas Silva y Mateus Goncalves, quienes se comentaba habían cometido actos de indisciplina y ya no contaban para el cuerpo técnico.

"Lucas Silva está entrenando, hoy hizo futbol, Mateus (Goncalves) está lastimado de días pasados, está en un periodo oscuro, no quiero ahondar más en el asunto, pero no queremos ni siquiera que esos temas sean un distractor para nosotros. La realidad es que estoy muy concentrado con la gente que va jugar el día sábado y el resto desgraciadamente no está en mi radar porque no tienen ningún sentido que los tengas y si no son viables para poder jugar”, finalizó.