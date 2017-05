Moisés Muñoz presiente la salvación de Chiapas

(Foto: Damián Besares | VAVEL)

Este sábado Chiapas por fin sabrá su destino en el futbol mexicano. Tras una torneo de altibajos, deberán obtener el triunfo frente a Atlas y esperar que Morelia no gané en cancha de Monterrey para que se mantengan en el máximo circuito.

Moisés Muñoz, arquero de Jaguares es consciente de que la situación es compleja y que deberán dejar todo en la cancha del estadio Jalisco:

"Tenemos mucha confianza en que vamos a poder obtener la victoria, es el único resultado que nos favorece y de alguna u otra manera tenemos un compromiso muy grande con la institución, con nosotros mismos como grupo y nos hemos empeñado en esforzarnos al máximo para llegar bien a este partido".

Indicó que el plantel se encuentra con la mente puesta en mantener la categoría y añadió que tiene un presentimiento positivo para Jaguares:

"Yo no puedo hablar ni por los medios de comunicación ni por la afición misma, yo hablo por mi grupo de compañeros y nosotros estamos convencidos de que vamos a ganar el partido, estoy convencido de que ganando el juego nos vamos a salvar, ese es mi pensamiento y tengo muy buen presentimiento".

El experimentado portero reconoció que no deberán estar pendientes de lo que suceda en la Sultana del Norte y que tendrán que ocuparse de sacar los 3 puntos ante los 'rojinegros':

"Yo creo que no vemos ni siquiera la oportunidad de eso, vamos a estar concentrados en nuestro partido, sabemos que de nada nos sirve el resultado en Monterrey si nosotros no logramos conseguir una victoria, entonces cuando termine el partido y nos hayamos alzado con la victoria entonces ahí estaremos esperando el resultado de Monterrey, que sabemos que también dependemos de ese encuentro pero creo que no habrá tiempo para pensar en otra cosa que no sea ganar el partido de Atlas".

De su sentimiento por Morelia, Muñoz reveló que en algún momento deseó que ni Chiapas ni Monarcas perdieran la categoría, sin embargo ante esta situación, prefiere que los purépechas se vayan al Ascenso MX:

"En algún momento lo llegué a pensar y preguntar, en verdad no quería que descendiera ninguno de los dos equipos, ahora está entre uno u otro y obviamente quiero que permanezca Jaguares en Primera División, estoy seguro que ellos en su trinchera también están deseando lo mismo, así que cada quien está luchando por su causa y está peleando por su camiseta. En este momento mi camiseta y la traigo bien puesta es de Jaguares".