Javier Torrente: "Hubiera sido justo un empate"

(Foto: Agencias)

Con mucha bronca quedó el argentino Javier Torrente luego de su segunda derrota en casa en el Clausura 2017, ahora propinada por los Pumas de la UNAM, y es que considera que su León tuvo los argumentos para haberse llevado la victoria este sábado, aunque fue la contundencia del rival sobre la hora la que marcó diferencia.

“El análisis del partido es que fue un tiempo para cada equipo, que el primer tiempo jugó mejor Pumas, tuvieron mejor la pelota, estuvieron más ágiles. Al final del primer tiempo tuvimos un par de contras muy claras pero no lo conseguimos, el segundo tiempo fue todo del León, tuvimos para ganar y en la última jugada del partido, así como nosotros en el primer tiempo, ellos la tuvieron y ganaron. Lo justo hubiese sido un empate”, señaló en conferencia de prensa.

Asimismo, y respondiendo a la pregunta sobre una posible preocupación luego de volver a ser derrotado en el Nou Camp, así como hace quince días ante Pachuca, el domador felino fue claro y dijo no sentir presión en lo absoluto ya que el funcionamiento de su escuadra le ha dejado satisfecho; además, así esperó el partido.

“No me preocupa (perder dos seguidos en casa), me preocupa si el equipo no funciona. No nos vimos bien en el primero y en el segundo fuimos ampliamente superiores. Así iba a ser, un partido muy cerrado y en el panorama general me deja tranquilo el equipo”, añadió.

Finalmente el estratega habló sobre el porqué de la ausencia de su compatriota Maxi Moralez, que venía mostrando buen desempeño en los últimos encuentros: “Maxi tuvo una contractura del partido del miércoles, le va a durar entre cinco y diez días. Creemos que llegará a Monterrey", cerró.