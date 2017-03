Mismo técnico, distintos sabores

Google Plus

Las risas fueron más visibles como leonés que como azulcrema (Foto: Especial)

De lo más alto, Gustavo Matosas, cayó de pronto casi hasta el fondo. De lograr cuatro títulos con La Fiera, a sólo uno con las Águilas. El técnico charrúa vivió las dos caras de la moneda con esmeraldas y azulcremas. León y América fueron hace poco dirigidos por el mismo técnico, pero con distintos sabores.

Matosas llegó al Bajío en el 2011 luego de ser despedido polémicamente del Querétaro. Gustavo no pudo ser domador de los Panzas Verdes hasta el 2012. Ese lapso de tres meses el charrúa lo aprovechó para observar a su manada, notar sus fortalezas y debilidades y pedir jugadores claves para reforzarse. Jugadores como el “Gallito” Vázquez, Hernán Burbano y Eisner Loboa llegaron a la Fiera por pedido del uruguayo.

Ya al frente del León, Matosas vivió un año de ensueño. El cuadro esmeralda fue campeón invicto en la Liga de Ascenso en el Clausura 2012. Ese logro le dio automáticamente su boleto para pelar con Correcaminos el pase a la división de honor.

La Fiera cayó en Tamaulipas 2-1, Nacho González y Melitón Hernández le dieron vida a los verdes. En casa el banquete resultó más fácil de lo esperado. León devoró 5-0 a los visitantes. Con bengalas y cánticos León dejó las penumbras diez años después. Gustavo Matosas logró su segundo éxito.

Su estilo de juego vistoso y ofensivo cautivó a todos. Elementos como Luis Montes, Carlos Peña, el “Aris” Hernández y Sebastián Maz dieron de qué hablar. De vuelta en la Primera División, Gustavo y su Fiera siguieron con los éxitos. En su regreso los Panzas Verdes legaron hasta la ronda de semifinales, Xolos los echó.

Luego de eso la Fiera deambuló en los últimos lugares pero para el siguiente torneo el rugido más fuerte llegó. Matosas siguió reforzándose. Mauro Boselli, Matías Britos, Rafael Márquez y Elías Hernández llegaron al Bajío, entre otros.

La segunda parte del 2013 se tiño de verde. León impidió el bicampeonato del América y logró alzar su sexto título de Primera División. La Fiera devoró sin piedad a las Águilas en su propio nido, 5-1 global. Desde ese entonces Ricardo Peláez y la directiva azulcrema le echaron el ojo a Matosas.

La Fiera no detuvo su inercia y seis meses lograron el bicampeonato. La garra les alcanzó para vencer a los Tuzos y llevar a sus vitrinas el séptimo título. La histórica participación del León en la Copa Libertadores también fue parte de Matosas. Vencer al Flamengo en el Maracaná fue lo que más repercutió en el continente.

Luego de eso vino otra época de vacas flacas. La Fiera no calificó a la Liguilla y Gustavo dejó el Bajío. Semanas después de su adiós, América anunció la contratación del técnico charrúa. Ese hecho molestó a muchas partes: a la directiva del León, a su gente y al propio “Turco” Mohamed, estratega de las Águilas en ese entonces.

Vestido de amarillo el antes domador no la pasó tan bien. Matosas cosechó el título de la Liga de Campeones de la CONCACAF y nada más. La fricción entre Gustavo y Ricardo Peláez no duró mucho. Sus diferencias terminaron por cortar la relación. El uruguayo no pudo ni estar en Japón. Nacho Ambriz se comió el banquete.

Luego de eso Gustavo formó parte del Atlas y meses después del Al-Hilal de Arabia Saudita, pero sin los éxitos de años atrás. Con el León el técnico uruguayo vivió hasta ahora su mejor época. Esmeraldas y azulcremas juegan y en el recuerdo de muchos seguidores de ambos equipos está Gustavo.

TÍTULOS CON LEÓN

Ascenso MX Clausura 2012

Campeón de Ascenso 2011-2012

Liga MX Apertura 2013

Liga MX Clausura 2014

TITULOS CON AMÉRICA

Liga de Campeones de la CONCACAF 2015