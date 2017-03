Desea Torrente romper mala racha ante Toluca

Google Plus

Más vale tarde que nunca, y en León lo saben muy bien, pues este sábado recibe a Toluca en la jornada 11 de la Liga en busca de su primera victoria como local. Así lo dejó en claro el entrenador Javier Torrente que, pese a tener bajas, ve a unos ‘diablos’ fuertes en todas las líneas y con los argumentos para estar en la punta de la tabla general.

“Es un rival difícil, complicado, viene jugando normalmente con 4-2-3-1 y tiene piezas importantes dentro de su equipo que lo hace estar hoy peleando arriba. Cualquier baja que tenga el equipo y que no lo integre alguno de los titulares, Hauche sí, Triverio no venía siendo titular, pero independientemente de eso, que venga con algún jugador menos no le quita el potencial al equipo”, señaló en conferencia de prensa.

A las malas rachas se les contesta con trabajo y esfuerzo, no con otra cosa, y es por eso que el argentino mantuvo cierto hermetismo estas últimas jornadas en cuestión de atención a medios. Ahora, previo a esto, externó la importancia de conseguir ese tan ansiado primer triunfo ante un cuadro mexiquense que vendrá debilitado.

“Llevamos una buena cantidad de partidos de local y hemos sufrido tres derrotas, luego hemos tenido dos empates con diez hombres y esperemos que en un momento esa racha se corte, que llegue esa primera victoria de local para empezar a revertir este mal momento del equipo”, apuntó.

Finalmente Javier Luis manifestó que el parón arbitral benefició en ciertos aspectos a su plantilla, así como lo hará la fecha FIFA de la próxima semana; uno de ellos es la recuperación de jugadores, y es que ya son varias jornadas en que tienen a hombres como Alexander Mejía, Fernando Navarro, Hernán Burbano, entre otros, en la zona de enfermería.