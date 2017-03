Aceptaría Montes su salida del León

(Foto: Agencias)

No es ningún secreto que el León no pasa por un buen momento en la actualidad, desde temas deportivos y hasta administrativos, pues en situaciones contractuales muchos jugadores aún no tienen su futuro asegurado dado que les llega la fecha de vencimiento y aún no saben si serán renovados para la próxima campaña.

Uno de ellos es uno de los emblemas e ídolos del ascenso de 2012, Luis Montes. Al mediocampista se le vence su contrato con la Fiera en junio próximo y, por el momento y distintas cuestiones, aún no se pone a platicar con la directiva sobre una posible continuidad; lo que sí sabe es que sí aceptaría su salida del equipo en caso de no entrar en planes.

“No, todavía no he renovado mi contrato, estamos en espera y termina en junio, hay que platicar con la directiva y eso no me preocupa. Si ellos no me renuevan, claro que lo voy a entender y tratar de buscar otros caminos. Yo estoy muy contento, pero hay que esperar a que termine el torneo y saber qué dicen ellos”, dijo ‘el Chapo’ este viernes en conferencia de prensa.

Destacando que le gustaría mantenerse con los Esmeraldas por mucho tiempo más, Montes Jiménez dejó su futuro en manos de la directiva e incluso ya visualizaría algunas otras opciones en caso de no poder seguir vistiendo la camiseta verde que tantas alegrías le ha dado.

“Uno siempre tiene que pensar en eso, sabemos que la carrera de un futbolista es corta y no voy a estar amarrado aquí, pero es decisión de ellos. Si me dicen que no entro en planes, tengo que buscar otras opciones, pero yo espero seguir mucho tiempo aquí”, concluyó.