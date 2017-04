Apunta Torrente a su continuidad con León

Google Plus

(Foto: Ezequiel Gasca - VAVEL México)

Aún no hay firma, nada seguro, pero por lo menos el panorama luce más claro para Javier Torrente de cara a la próxima campaña en lo que respecta a su continuidad con el León. Y es que hace unas fechas el argentino tenía su futuro y contrato en un hilo; hoy, ya no es tanto así, pues reconoció que ya se ha puesto a platicar con la directiva respecto a lo que será la pretemporada del Apertura 2017, ya que no quiere vivir lo mismo que en ésta.

De momento se habla del partido de Chivas, sin embargo Javier fue sincero y dijo: “Sí hablamos de cuestiones como la pretemporada, del comienzo, todas las cuestiones que tiene uno que ir organizando porque llegan las fechas”, dejando entrever que el arreglo para la renovación de contrato se va a dar en próximas fechas.

Al cuestionarle este miércoles en conferencia de prensa, sobre si su era en León irá más allá de la finalización del todavía cursante Clausura 2017, Javier fue claro y dijo que esa ha sido la intención de la directiva, mantenerlo, aunque faltan detalles por resolver; al tiempo que agradeció todo el respaldo dado hacia su persona y labor dentro del club.

“Esa fue la voluntad de la dirigencia desde el momento en que estuvimos mal y en este momento también manifiestan esa posibilidad, pero no nos hemos sentado a resolverlo. Voy a agradecer siempre que en el periodo complicado, donde al equipo se le negaban los resultados y teníamos seis puntos, me hayan sostenido en el cargo”, concluyó.