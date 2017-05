Entrevista exclusiva: León, un "paso gigantesco" para Cerato

(Foto: Especial - VAVEL México)

De un semestre destacado con el Everton de Chile, con 29 años de edad y consumando un sueño que tenía ya desde muchos años atrás, Maximiliano Cerato se convertirá en refuerzo del León, que comienza con la reestructuación de su plantilla, para el Apertura 2017, y que puso sus ojos en un argentino cuyo club pertenece al mismo Grupo Pachuca.

Lleno de ilusión y con un objetivo muy claro para su nueva aventura en México es como se encuentra el argentino, Cerato habló ante los micrófonos de VAVEL México en exclusiva luego de haber disputado su último partido ante su afición, en Viña del Mar, y ya con equipaje listo para arribar a la Fiera, conjunto con el que detallará su contrato a más tardar el día 30 de mayo, según lo platicó.

Pregunta: Sabemos que prácticamente está amarrada tu contratación con León, pero ¿cómo se da el contacto?, ¿cómo surge la posibilidad de fichar con este equipo?

Respuesta: "Yo firmé un contrato cuando ascendimos con Everton de Viña del Mar, se acerca Grupo Pachuca y toma el club. Cumplí 7 años con el club y firmamos por tres años con el grupo (Pachuca), que siempre fue claro con nosotros de mantener un cierto nivel tendríamos oportunidades de poder crecer, de poder partir. He tenido un gran año gracias a Dios, consiguiendo cosas importantes en el club y a nivel personal también, así que hace dos días Nacho Hierro, gerente deportivo del club, me dijo que el León quería contar con mis servicios por tres años".

P: ¿Has tenido ya pláticas con la directiva del León? ¿Tienes ya conocimiento sobre lo que será tu contrato?

R: "Absolutamente nada, estas dos semanas tenemos que ponernos de acuerdo con el tema de contrato porque Nacho Hierro me dijo que Jesús Martínez quería solucionar esto lo más rápido posible. Así que nosotros estamos en pleno campeonato, ayer jugamos la última fecha de local y nos toca un partido de visitante, la Copa Sudamericana también, así que el 30 estaría terminando mi último partido con Everton y antes del 30 debería estar arreglado el tema contractual".

P: ¿Qué concepto tienes de la institución de León?

R: "Una institución con mucha historia, una calidad de jugadores increíble, un gran cuerpo técnico. Es un equipo que está acostumbrado a pelear cosas importantes, a pelear el campeonato todos los torneos y la verdad es que estoy muy contento, porque además es una Liga con mucha jerarquía y muchas figuras. No tengo duda que llegaremos a un acuerdo contractual, pero será un gran salto en mi carrera y pertenecer a un gran club, un club muy importante como León".

"Será un gran salto en mi carrera; pertenecer a un gran club"

P: ¿Qué sabes del futbol mexicano? ¿Cómo se ve desde Chile a México? Pasa el tiempo y llegan más y más jugadores provenientes del mercado chileno. ¿En verdad es tan atractiva la Liga Mexicana?

R: "La verdad que a mí siempre me ha encantó la liga mexicana, es un futbol muy intenso y con mucha calidad. Acá en Chile el futbol creció mucho, se asemeja mucho a lo que es mucho la Liga Mexicana y ha crecido desde que llegó Bielsa, plasmando mucha intensidad, la verdad que es un futbol que ha crecido mucho y que te da la oportunidad de si uno anda bien, poder ir creciendo e ir a la Liga Mexicana".

P: ¿Qué representa futbolísticamente para ti llegar al León?

R: "Un paso gigantesco, la verdad que el salto que yo quería dar y estaba esperando desde hace mucho tiempo. Siempre en mi mente era ir a México y hoy estoy cumpliendo un sueño, estoy preparado para ir a batallar a la Liga Mexicana con un equipo tan importante como León y poder entregarme al máximo como siempre lo hice en estos 7 años en Everton de Viña del Mar".

"Mi fuerte es jugar como extremo y el mano a mano"

P: Jugador ofensivo de perfil diestro, y con cualidades de cara a portería. ¿Cómo ves el futbol, Maxi? Idealmente ¿cómo y dónde te gustaría jugar?

R: "Acá Pablo ‘Vitamina’ Sánchez me ponía y mi carrera la he hecho como extremo, puedo jugar de volante también pero mi fuerte es jugar por las bandas. Soy un jugador que usa mucho las bandas tanto por la izquierda o derecha, me gusta meterme hacia adentro, tirar diagonales y tengo mucha explosividad de media cancha hacia arriba, mi fuerte es el mano a mano y siempre tratar de hacer jugar a mis compañeros.Acá Pablo ‘Vitamina’ Sánchez me ponía y mi carrera la he hecho como extremo, puedo jugar de volante también pero mi fuerte es jugar por las bandas. Soy un jugador que usa mucho las bandas tanto por la izquierda o derecha, me gusta meterme hacia adentro, tirar diagonales y tengo mucha explosividad de media cancha hacia arriba, mi fuerte es el mano a mano y siempre tratar de hacer jugar a mis compañeros".

P: Finalmente, ¿qué le dices a la afición del León?, que está necesitada de un delantero que haga compañía a Boselli y que aporte con muchos goles. ¿Qué puedes prometer?

R: "Me encantaría como nuevo desafío entregarme al cien por ciento, que no tengan duda porque eso me caracteriza a mí, siempre lo he hecho, tratar de dar mi granito de arena a este gran club; tratar de que me conozcan, rendir lo máximo posible y aportar, tratar de que me aprovechen al máximo. Como objetivo y es un sueño es poder salir campeón de la Liga Mexicana".