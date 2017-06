Destaca 'Rifle' competencia interna del León

(Foto: Club León)

El medio volante colombiano Andrés Andrade respecto a la pretemporada que ha tenido con el León. En sus declaraciones, destacó la importancia de hacer un buen trabajo físico y sobre todo la disputa interna que habrá por la titularidad.

El futbolista habló sobre la diferencia que implica disputar partidos amistosos en pretemporada, así como la relevancia de estos duelos: “La prioridad es soltarnos con la pelota: todo lo físico que hemos hecho, la capacidad anaeróbica que hemos agarrado, tratar de producirla en futbol y tratar de volvernos a asociar con la pelota. De pronto, la pegada a la pelota, el mismo ahogo que te da un partido no es lo mismo que correr en un entrenamiento o algo así. Entonces, lo que queremos es ya cargarnos con los minutos de futbol”.

A pesar de llegar a La Fiera desde el torneo Apertura 2016, el Rifle, no había realizado una pretemporada completa con el club. Por ello, hizo ver que dicho trabajo era muy necesario.

El mediocampista ofensivo reconoció lo difícil que será disputar un puesto en el equipo, poniendo como ejemplo la competencia interna existente, pues ésta “Es referencia de que en la posición hay muchos jugadores y va a ser una competencia muy fuerte; es sana obviamente, pero pues sabemos que los que en este momento estemos jugando no quiera decir que vamos a iniciar el torneo, tenemos que seguir trabajando y si tenemos la suerte de iniciar, pues no soltarla, porque lo principal es el equipo y sabemos que como equipo no podemos regalar puntos como hicimos el torneo pasado”.

El jugador que ha anotado un gol por temporada desde su arribo a Guanajuato, explicó las razones por las cuáles requería realizar este tipo de ejercitación: “Ya me hacía falta hacer una pretemporada así, hacía ya casi dos años y medio cuando la hice con América no había hecho ni siquiera una pretemporada, ni mini pretemporada porque en ese tiempo no teníamos tiempo en América. Ahorita, lo que es León, la verdad la pretemporada se nos pasó en muchos partidos y tuvimos muchos lesionados: inclusive, me incluyo que me lesioné muy rápido”.

Andrade, de 28 años, añadió antes de viajar a la gira que tendrán los Esmeraldas por la Unión Americana, que parten con una intención: “Queremos ganar todos los partidos en Estados Unidos, para sentirnos en confianza con nosotros mismos, para poder empezar con fuerza el torneo”, concluyó.