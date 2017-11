Elías Hernández: "Jugar en Europa tiene ventajas"

Google Plus

Luego de disputar un partido de preparación con el conjunto 'esmeralda' frente a Santos Laguna en Carso, California, previo al último duelo del Apertura 2017 ante Chivas, el atacante de León; Elías Hernández, dio algunas palabras para ESPN digital sobre las ventajas que tienen los jugadores mexicanos para ser tomados en cuenta en la selección mexicana si militan el viejo contintente.

"Considero que sí tiene ciertas ventajas el jugar en Europa, ya que la gran mayoría de los integrantes de la selección, juegan en equipos europeos y eso te ofrece un plus, ya que te permite alcanzar un mejor nivel de juego, pasar por buenos momentos, como futbolista, y, si, definitivamente, sí ayuda para ser llamado al Tri" mencionó Elías Hernández luego de disputar el partido ante Santos.

Además, mencionó que la competencia en la selección es complicada y que hay que trabajar duro para poder ser llamado: "Obviamente, hay una competencia muy dura, complicada, ya que hay muchos jugadores de calidad. La selección cuenta con una camada de futbolistas muy importantes, es por ello que existe una gran competencia por cada lugar en el equipo, pero considero que no es algo imposible de lograr"

Para finalizar, Elías Hernández dejó claro que aún siente que tiene posibilidades de aparecer en la lista final de Juan Carlos Osorio para disputar el mundial de Rusia 2018:

"No lo sabemos todavía, pues aún queda mucho tiempo para conocer esa lista final y por eso solo me queda seguir trabajando de la misma forma que lo he venido haciendo y continuar con las buenas actuaciones"

