Emanuel Cecchini: “Me sedujo la historia del León”

(Foto: Ezequiel Gasca - VAVEL México)

Con muchas dudas, pero con el objetivo firme de consolidarse en una nueva aventura fuera de su país, Emanuel Cecchini fue presentado como nuevo refuerzo del León, equipo que será el tercer club de su carrera y cuya historia fue pieza importante para decidirse a venir a México, pues fue la principal seducción a pesar de tener ofertas de Argentina, según lo reveló.

"Es un club importante, sabía que había ganado varias ligas acá en México, es un club importante. Me sedujo su historia, saber que es un equipo ganador en México y queremos seguir consiguiendo cosas importantes. Me recibieron muy bien, encontré un grupo muy unido, se llevan bien entre todos, tenía opciones para volver a Argentina, pero apareció, me gustó mucho el Club y tengo la mentalidad de conseguir cosas acá", dijo.

Sabiendo que la incertidumbre y hasta molestia hay en la afición por el fichaje, incluso por los términos en que llega (préstamo por 6 meses sin opción a compra), Cecchini dejó en claro que el tema contractual no influirá en él, pues quiere dar el máximo en la cancha: "Es un tema de los clubes, yo vengo acá a jugar y los temas contractuales no me van a influir. En junio se verá".

Finalmente Cecchini, quien portará el dorsal 15 con la Fiera, se definió como un jugador que puede cumplir distintas funciones, en esta intención también de asumir de la mejor manera un nuevo reto en lo personal y en donde quiere demostrar su calidad. Cabe señalar que se estima esté fuera por al menos 6 partidos, por cuestiones de papeleo.

"Soy un doble '5' que me suelto más. Me gusta tener libertad y llegar al área, pero también como un 5 más posicional, pero me adapto a todas las posiciones. Sé que al venir de otra liga se me va a exigir más, pero estoy preparado para eso, vengo para sumar minutos y dejar todo por la camiseta", cerró.