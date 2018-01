León apaga a Toluca en el Nou Camp

Google Plus

Prometedor inicio del León en el Clausura 2018, de buenos momentos fuera y dentro del campo. Este viernes se anunciaba la llegada de Landon Donovan a la plantilla y ya en sábado, se sumó un nuevo triunfo, el segundo al hilo y de muy buena forma, con un futbol mucho más consistente en comparación del mostrado ante Atlas y con goles de muy buena manufactura.

Un muy disputado primer tiempo se comenzó a ver luego de un intento lejano de Leonel López que pasó apenas zumbando el primer poste. Mucha traba en el medio campo, con un William Yarbrough sacando un par de acciones que pudieron haber movido sus redes incluso antes de los 20’. Sin embargo, al 29’ al León le llegó el premio al esfuerzo cuando Elías Hernández concretó un contragolpe al recortar dentro del área y fusilar al arquero.

El marcador había tardado un poco en moverse, y es que había bastante intensidad dentro del campo. Toluca quiso responder antes del descanso, pero la falta de contundencia terminó afectando en opciones claras que se tuvieron como una pared de Sambueza con Barrientos que terminó con un disparo muy por encima del marco leonés. Antes, el mismo Boselli tuvo una clara tras un error dentro del área, aunque la marca terminó siendo bastante buena.

El complemento estuvo con las emociones mucho más subidas de tono, y es que al 52’ los Diablos Rojos habían emparejado las acciones tras un error de Yarbrough en el área, que dejó el balón prácticamente sobre la línea de gol y a cuestas de Antonio Ríos, quien no desaprovechó y empujó. No obstante, la respuesta esmeralda no tardó en llegar; al 55’, Luis Montes llegó hasta al área y empujó de cabeza un centro de Elías Hernández, en lo que significó el 2-1.

Con la ventaja a favor, el trámite fue mucho mayor para los Esmeraldas, que ampliaron el marcador al 73’ en una excelente acción de contraataque culminada por Fernando Navarro con un ‘picoteó’ sobre el arquero, pese a que tenía todavía a Ramos y Boselli dentro del área como opciones para servir. 3-1 en la pizarra y el Nou Camp era una fiesta en el primer sábado de feria.

A los Diablos les llovía sobre mojado, puesto que sobre la recta final del encuentro Fernando Uribe terminó expulsado. Posterior a eso, quisieron reaccionar con un remate que sacó Boselli en la línea. Sin más que añadir, la Fiera cerró el encuentro sumando su segunda victoria al hilo, en un inicio que parece también prometedor por la incorporación de Landon Donovan a la plantilla.