Mauro Boselli: "No podemos ser tan bipolares"

(Foto: Ezequiel Gasca - VAVEL México)

Tras dos goleadas recibidas, los Panzas Verdes de León no tendrán tiempo para lamentarse sino para mejorar sobre la marcha, cuando sostengan en la semana encuentros correspondientes a los torneos locales de Copa y Liga. Por ello, el goleador Mauro Boselli externó estar consciente de que los malos resultados ocurrieron a consecuencia de hacer las cosas mal.

“Cuando te pasan dos resultados de esta manera tienes que pensar que hay cosas que no estamos haciendo bien, y bueno, hay que trabajar. Ahora hay que pensar en el partido de Copa que tenemos el martes y ya después ponernos en la cabeza con Puebla, un rival que viene de ganar, de jugar muy bien y va a ser muy difícil en casa, pero nosotros tenemos que ganar para poder otra vez estar arriba en la tabla”.

Ante el 1-5 frente a Monterrey, el delantero catalogó de inexplicable lo ocurrido con el equipo, aunque resumió que el jugar mal fue el motivante para caer con un marcador abultado.

“Es algo que tenemos que mantener y no caer en estos dos tropiezos que nos tocó. Tenemos que encontrar esa regularidad a lo largo del torneo que es lo que nos va a llevar a la calificación, que es el objetivo que tenemos. No hay mucho que explicar, se jugó mal, la expulsión también influye porque después de los dos goles quedarte con un rival como Rayados es casi fulminante y bueno, lo sufrimos, no hay mucho que explicar. Hay que trabajar, nada más”.

El argentino sugirió ser más regulares para responder a la confianza de Gustavo Díaz, pues sabe que la presión ante una seguidilla de goleadas recae principalmente sobre el entrenador.

“Hay que mantener una regularidad, no se puede ser un equipo tan bipolar: empezar tan bien como lo hicimos en los primeros partidos y estos últimos dos caer tanto. Puedes perder porque se puede perder, pero no de esta manera. Por eso hay mucho que trabajar, estamos con mucha confianza, estamos a muerte con el entrenador porque es la persona que confía en nosotros si nos pone a jugar los fines de semana y bueno, tratar de responderle a él y trabajar en conjunto para sacar esto adelante”.

También, Boselli recalcó que para salir de esta situación deben esforzarse todos y no cargarle la responsabilidad únicamente a los refuerzos.

“Todos los refuerzos pueden ayudar porque para algo la dirigencia los contrata, pero la realidad es que no podemos recaer en uno o dos jugadores cuando este equipo ya viene jugando hace tiempo juntos y sabemos bien a los que jugamos. La realidad es que son jugadores que nos van a ayudar seguramente, ojala que Landon se ponga bien y pueda aportar lo suyo, igual que los que también llegaron, pero no podemos dejar todo en manos de ellos, sino que también nosotros tenemos que ocuparnos en mejorar en un montón de cosas para sacar esto adelante”, finalizó.