La fatídica primer jornada

Google Plus

Oncena lista para cumplir con las expectativas | Foto: Diego Topete

Los Rayos del Necaxa han dejado atrás el sorpresivo y por demás exitoso Apertura 2016, sobre todo para sus aspiraciones iniciales. Ahora debe demostrar que lo ocurrido el semestre anterior no fue solo casualidad, pero ante ellos tienen una prueba díficil: la jornada uno del torneo.

Quitando del camino que se enfrenta a uno de los conjuntos que mejor se reforzaron de cara a este 2017, tiene otro rival en puerta, en forma de estadística. La jornada uno suele complicársele a los hidrocálidos, al menos en sus más recientes antecedentes, en los que al igual que ahora, peleaba por conservar la categoría.

Debemos remontarnos al ya lejano Apertura 2008, donde visitó a los Pumas en Ciudad Universitaria, sólo para ser derrotado dos goles a cero, obra de Ismael Íñiguez y Dante López. Para la jornada inaugural del Clausura 2009, el cual culminaría en su primer descenso en Aguascalientes, también sería derrotado por los universitarios, en esta ocasión dos goles a uno. Por los locales, anotaría Alfredo Moreno, mientras que los Pumas se llevarían la victoria con anotaciones de Pablo Barrera y Fernando Morales.

El primer descenso llegó, pero solo un año le bastó a los albirrojos para volver, y parecía haber iniciado con el pie derecho. Visitó a Jaguares en la selva chiapaneca y consiguió un valioso empate a unos, con dianas patrocinadas por Darío Gandín para los visitantes y Danilinho de último minuto para los locales. Para la vuelta de dicha jornada en el Clausura 2011, Necaxa volvió a tener problemas, ya que fue derrotado por la mínima en su propia casa, cortesía de Damián Manso.

Y para abordar el más reciente antecedente, nos remontamos a apenas hace apenas unos meses, cuando en su último regreso a primera división, le hizo los honores a su rival de este fin de semana: el Cruz Azul. En esa ocasión, los electricistas empataron a ceros en lo que resultó ser un buen resultado, considerando que apenas venían regresando de la liga de plata ante un equipo considerado grande.

El balance general no es alentador, ya que analizando los números, se aprecia que el Necaxa no ha obtenido un triunfo en sus últimas cinco jornadas inagurales, y en cambio, se he llevado tres derrotas y dos empates, ninguno muy lúcido. Necaxa esperará revertir esta tendencia en lo que promete ser un escenario por de más complicado.