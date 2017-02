Necaxa 1-4 Querétaro: puntuaciones de Necaxa en la Jornada 7 de la Liga MX Clausura 2017

Google Plus

(Foto: Diego Topete | VAVEL México)

Necaxa recibió a Querétaro y el juego fue entretenido de principio a fin, con llegadas a los arcos, disparos a los postes y buenas atajadas de ambos arqueros. Al final, el tiempo en contra, el marcador adverso, y la presión de los malos resultados fueron clave para que los Rayos terminaran goleados en los minutos finales de un partido en el que, por momentos, mostraron mejor fútbol que en partidos anteriores.

A continuación, se muestra la escala de valores y la simbología con la que identificaremos la puntuación de cada jugador: (0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin Calificación).

Marcelo Barovero

7) Aunque no fue un mal juego del arquero argentino, no se puede pasar por alto los cuatro goles recibidos y el hecho de que, en el primer gol, alcanza la pelota, pero no con la fuerza necesaria para salvar su marco.

Jairo González

5) A pesar de que el juego ofensivo de su equipo se recargó en su banda, el lateral izquierdo pocas veces apareció por delante de media cancha.

Mario de Luna

5) Una buena actuación del zaguero mexicano que se vio gravemente manchada por un error infantil en minutos finales que significó el 1-4 definitivo.

Marcos González

6) Al capitán necaxista le costó frenar las jugadas que Querétaro generó por el centro y que causaron mucho peligro e incluso el primer gol del encuentro.

Severo Meza

5) El jugador mexicano lució lento en la marca y con poco dinamismo hacia el frente. En el aspecto positivo es necesario remarcar sus buenos trazos largos, pero está claro que la edad ya no es un aliado para el ex-seleccionado nacional, situación que los atacantes visitantes supieron aprovechar.

Luis Gallegos

6) El volante chileno nunca dejó de correr, pero eso no necesariamente significó un buen partido. Estuvo desubicado para defender, por lo que ese costado izquierdo fue clave para los ataques queretanos. Aprovechó bien la banda izquierda para asistir a sus compañeros desde allí, pero no puede seguir siendo tan irregular en su rendimiento.

Manuel Iturra

7) Dentro del pésimo juego en general del equipo, el contención necaxista dio una actuación más que aceptable, cubriendo el mediocampo y retrasándose siempre hacia sus centrales para ser una opción clara de pase.

Xavier Báez

5) El mediocampista mexicano no apareció en el juego, no tuvo ningún peso a la ofensiva ni a la defensiva. Sin duda, cubrir esa posición es uno de los mayores retos que ha tenido Alfonso Sosa desde que arrancó el CL17.

Edson Puch

8) Durante el primer tiempo, la figura chilena dio destellos de su mejor versión, no sólo a nivel individual, sino en el funcionamiento general del equipo. Es necesario que mantenga ese nivel por más tiempo en los partidos, pero jamás se podrá cargar en él la responsabilidad ofensiva de todo el equipo.

Claudio Riaño

7) Aunque el delantero no pudo hacerse presente en el marcador, cada vez se le ve con más confianza, pues logra ganar los balones aéreos y sus disparos van tomando mejor rumbo. Tiago Volpi se convirtió en el héroe de Gallos y en la pesadilla del delantero argentino.

Jesús Isijara

6) El volante mexicano tuvo al menos dos grandes escapadas que estuvieron a punto de convertirse en gol. Centímetros lo separaron de anotar y convertirse en héroe en los primeros minutos del encuentro; con el tiempo dejó de aparecer en el encuentro y fue sustituido por Nicolás Maturana

Entraron de cambio.

Maximiliano Barreiro

8) Maxi fue un buen revulsivo para el equipo, pero el poste le negó la oportunidad de anotar en un par de ocasiones, y así cambiar el rumbo del juego.

Jonás Aguirre

5) Su ingreso no generó ningún cambio en el partido, pues los Rayos no pudieron ser más profundos por la banda izquierda.

Nicolás Maturana

6) No tuvo el desempeño espectacular que había mostrado en Copa, pero el chileno logró incomodar a los defensores e incluso al arquero rival.

Este juego será recordado por el marcador escandaloso y la humillación como local que sufrieron los Electricistas, pero en una visión general; la suerte que acompañó a Necaxa en otros encuentros que pudieron terminar con un resultado incluso peor, fue también clave en este encuentro.