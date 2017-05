Necaxa presenta a Ignacio Ambriz como estratega

Google Plus

(Foto: Diego Topete | VAVEL México)

La tarde de este lunes, en el Auditorio Once Hermanos de los Rayos, el conjunto de Necaxa dio a conocer a algunos cambios que habrá en la institución rojiblanca de cara al torneo Apertura 2017.

Fue Jaime González Lobo, quien comenzó la conferencia de prensa para presentar al nuevo directivo administrativo: "Queremos dar inicio presentando a César Enríquez, quien es nuestro nuevo Director de Administración y Operaciones, bienvenido. Será el encargado de todo lo operativa".

Además, el Director Comercial habló de las nuevas metas que tienen para la siguiente temporada: "Habiendo cumplido nuestros dos objetivos: el ascenso y la permanencia en la Primera División, nuestro siguiente objetivo se centra en la consolidación deportiva de Necaxa; queremos lograrlo, pelear en lo más alto y buscar campeonatos. Mantenemos nuestro compromiso de operar un proyecto un sólido, estamos seguro que vamos en la dirección correcta y queremos pedir el apoyo a todos en esta renovación, porque los necaxistas ya nos hemos demostrado que unidos, nada nos detiene".

Más tarde, Santiago Tinajero, Director General, tomó los micrófonos para anunciar a Ignacio Ambriz como nuevo timonel: "Me gustaría agradecer profundamente a Alfonso Sosa y a su cuerpo técnico, por los logros obtenidos en Necaxa. De igual manera, me siento muy contento y satisfecho en anunciar el nuevo director técnico del equipo. Hoy tenemos objetivos importantes por cumplir, con base a esto, hemos decidido incorporar a Ignacio Ambriz como director técnico; 'Nacho' es un 'Rayo' que ha portado la camiseta y defendido los colores en el pasado; esto marca el regreso de un ídolo necaxista, que sabe perfectamente lo que significa portar los colores de nuestra institución. Sin duda, es un referente; bienvenido a casa".

Finalmente, el ahora estratega de los 'Electricistas' se dijo muy emocionado por este nuevo reto en su carrera: "Agradecido con la familia Tinajero, que medio la posibilidad de llegar a este equipo, que para mí significa mucho, ya que me dio la posibilidad de jugar profesionalmente, donde logré muchas cosas. Me llena de alegría, satisfacción, y a la vez, es un gran compromiso; me voy a entregar en cuerpo y alma, para que este equipo siga siendo guerrero".