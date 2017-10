50 veces Marcelo Barovero

Google Plus

Foto: Leonardo Aguilar | VAVEL México

Apenas hace un año con cuatro meses se anunciaba la llegada de Marcelo Barovero a los Rayos, pero aunque arribaba desde uno de los clubes más importantes de Sudamérica y con una Copa Libertadores bajo el brazo, su fichaje no fue tan sonado. Mantuvo la línea que ha marcado y hasta la fecha sigue marcando su carrera: un perfil bajo, pero de alta calidad.

Su presentación como Rayo se dio en la jornada 1 del Apertura 2016 cuando Necaxa le hizo los honores a Cruz Azul en el Estadio Victoria, el resultado fue un par de roscas, y aunque Barovero no destacó en ese encuentro por sus atajadas, sí dejó en claro que la experiencia y el liderazgo serían sus constantes.

Así como alguna vez lo hiciera el América de Ochoa y Cabañas, los Electricistas basaron su éxito en colocar un pilar en cada extremo del campo, Edson Puch al ataque y Trapito en el arco. Fue este último el que terminó por reforzar una defensa que se conocía desde el Ascenso MX y se convirtió en la cuarta mejor de la Liga Bancomer MX en su primer torneo.

En la actualidad, el argentino es el guardameta con más atajadas de toda la Liga, pero los rojiblancos son la segunda mejor defensa y se ubican octavos de la clasificación general con 18 puntos, por lo que 'Trapito' es responsable en gran parte de la buena posición de su equipo al momento.

Pero, para ser exactos, ¿qué tanto ha aportado a los suyos en este torneo?, en un ejercicio de imaginación, si Barovero no hubiera mantenido el cero en su arco las seis ocasiones que lo ha hecho hasta el momento (Veracruz, Tijuana, Toluca, Querétaro, Pachuca y Pumas), su equipo no tendría dieciocho puntos sino diez, y no pasaría de la 14° posición.

Capitán e incluso ídolo en Aguascalientes, Marcelo reúne ya 50 partidos oficiales como necaxista: 46 en Fase Regular y 4 en Liguilla, más los que se acumulen.