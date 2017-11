Diego Riolfo, primera baja rojiblanca

(Foto: Leonardo Aguilar | VAVEL México)

Después de unos días de haber quedado eliminado del torneo Apertura 2017 de la Liga Bancomer MX, ya comenzaron los cambios en Necaxa de cara al Clausura 2018, certamen en el que debutarán el sábado 6 de enero ante Veracruz en el Estadio Victoria.

Aún se desconoce su futuro

La noche de este martes, mediante un mensaje en su twitter, Diego Riolfo anunció su salida del cuadro dirigido por Ignacio Ambriz: "Se cierra una etapa en mi carrera. Las cosas no han salido como esperaba en este último tiempo, y es hora de partir. Agradezco el trato cariñoso que he recibido desde mi llegada al club, a la familia Tinajero que me abrió las puertas de la institución, a directivos y trabajadores del día a día que hacen grande este club".

Asimismo, el charrúa agradeció las muestras de cariño que siempre tuvo por parte de la afición necaxista: "Lamentablemente no cumplimos el objetivo, pero me siento orgulloso de mis compañeros que siempre han dejado el alma en cada partido. De mi parte, he dado todo hasta el último día; puedo dormir tranquilo. Gracias a la afición por el apoyo en cada momento de este año y medio; no es fácil sentirse querido y valorado sin ser protagonista. Son cosas lindas que me llevo de este club, como de la ciudad, a la cual mi hija "hidrócalida" querrá volver a conocer algún día. Ojalá nos volvamos a encontrar; éxito Necaxa. Saludos a todos".

Luego de tres semestres con los Rayos, disputó 17 partidos. Destacó por su participación en la Copa MX; pese al buen nivel que mostró en dicha competición, no logró tener la regularidad deseada en Liga, prueba de ello es que, durante este año, sólo sumó siete minutos.