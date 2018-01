Necaxa presentó a sus refuerzos para el Clausura 2018

Google Plus

Fernández, Allende, Alvarado y Torres posaron con la camiseta rojiblanca (Foto: Leonardo Aguilar | VAVEL México)

La tarde de este miércoles, en el Auditorio Once Hermanos, ubicado en las instalaciones de su Casa Club, los Rayos del Necaxa presentaron a los cuatros jugadores que han contratado para el Clausura 2018, torneo que dará inicio en un par de días.

Rubén portará el #24, Allende el #29, Alvarado el #31 y Torres el #28 | (Foto: Club Necaxa)

El encargado de darle la bienvenida a los refuerzos fue Mario Hernández Lash, Director Deportivo de la institución, quien primero habló del proyecto que encabeza: "Está basado en jóvenes, con una columna vertebral de jugadores de experiencia; hoy en día, esa es la base del éxito. Vamos a intentar que el equipo sea competitivo e intenso. Estamos plenamente satisfechos con la llegada de los refuerzos, sabemos que le darán muchas alegrías a la afición".

Además, informó que no descarta la llegada un atacante: "Todavía estamos analizando algunas situaciones. Es posible, no quiero darlo por hecho, que todavía haya un movimiento, pero depende de las negociaciones que ahorita estamos llevando a cabo".

Del mismo modo, mencionó las cualidades de los nuevos integrantes de la plantilla hidrocálida: "Necesitábamos apuntalar la defensa, porque el torneo pasado estuvimos expuestos, ya que algunos centrales tuvieron lesiones, es por eso que trajimos a Ventura. En el caso de Gerson, necesitábamos jugadores por los costados. En cuanto a Marcelo, es una joven promesa que nos está dando mucha alegría verlo entrenar, porque tiene muchas condiciones. Con Rubén, ante la salida de Iturra, teníamos que reforzar el medio campo; se mata dentro de la cancha, tiene buena técnica y es pensante".

Respecto al objetivo que tienen para el primer semestre del 2018, declaró: "La idea para este torneo es entrar a la 'Fiesta Grande', creemos que tenemos el plantel suficiente para lograrlo, y tener estabilidad a partir de sumar 26 puntos".

Por último, al ser cuestionado sobre cuál fue la razón por la que se cayeron los fichajes de Alejandro Chumacero y Ray Sandoval, respondió: "Lo de Chumacero es una situación que estamos viendo internamente con la Federación Mexicana de Futbol, porque hubo manejos raros por parte de su club y sus agentes. En cuanto a Ray, es un jugador que tiene buenas características, pero no se dio; un día te dicen una cosa, y en otro te aumentan el precio considerablemente. Nosotros somos gente seria, que lo que quedamos, lo cumplimos, pero, desgraciadamente, hay gente que no lo hace así".

Después, Marcelo Allende se dijo emocionado por haber llegado a los Rayos: "La liga mexicana ha crecido mucho; han venido grandes jugadores. Llegar a Necaxa, un club tan grande en México, me pone muy orgulloso. Estoy feliz, ahora a trabajar para pasar a la liguilla, que es el objetivo que se planteó".

Mientras tanto, Ventura Alvarado, quien regresa a los 'Electricistas', destacó la unión de la plantilla: "Me han tratado muy bien; es un grupo muy sano, me he sentido muy cómodo con los jugadores. Estoy agradecido con el club y la directiva por darme esta oportunidad, y motivado por llegar a la Liguilla".

Además, Gerson Torres aseguró que no dudó en firmar con los Rayos: "Cuando mi representante me llamó para decirme que había una posibilidad de irme a Necaxa, sin duda la agarré, porque es un gran equipo. Hay un grupo muy unido; me siento en casa".

Por su parte, Rubén González también manifestó estar contento por incorporarse al cuadro rojiblanco: “Es un paso muy grande para mi carrera. Desde que el equipo me contactó, me emocionó mucho la idea de venir. Debo demostrarme a mí y a los demás que merezco estar aquí, y estoy listo para hacerlo”.