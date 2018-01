Previa Necaxa - Chivas: choque rojo y blanco

Ambos conjuntos no pueden presumir de pasarla bien. Pasan meses y los únicos equipos rayados de rojo y blanco del torneo no ven la luz al final del túnel y atraviesan por una crisis de resultados desde el semestre pasado. La de los dirigidos por Ambriz puede ser considerada menos grave, tomando en cuenta que se ha cumplido un semestre bajo el mando del ex-necaxista y se puede determinar que los resultados fueron positivos hasta ese entonces.

No se puede decir lo mismo del 'Chiverío', que tras ser campeones en el Clausura 2017, tuvo uno de los peores casos de campeonitis en la historia, y parece no terminar pronto. Por mientras, se verán las caras en esta jornada tres, en un encuentro en el cual el empate sirve de muy poco a ambos. Esto vuelve atractivo el encuentro, ya que vaticinará un encuentro con goles y propuesta.

Credibilidad

El proyecto de Ambriz parece perder cierta credibilidad con el arranque tan incierto como decepcionante fue el fin del certamen anterior. Puede decirse que los Rayos no se reforzaron en las zona que más lo necesitaba, e incluso puede argumentarse que fue debilitado en la parte más flaca del once: su delantera. No ha recuperado a Riaño, y Velázquez y Arce salieron del equipo. Además de ser, junto con Veracruz, los únicos equipos que no han conseguido gol.

Su participación en Copa puede cimentar lo que puede ser el Necaxa en el futuro, e incluso se podría esperar que se plasme la misma propuesta en el primer equipo, porque de continuar con la sequía de goles, volverá a fijarse en la tabla porcentual. El certamen es joven, por lo que aún queda margen de maniobra para el cuadro albirrojo y aprovechar la localía frente al rebaño.

Rebaño dañado

De características similares es la crisis que acarrea Guadalajara, pero esta es mucho más aguda por la exigencia que le da su raigambre. Además que desde el torneo anterior, el rebaño se ha sumido en una crisis de resultados preocupante. La fórmula de Almeyda parece haberse desgastado, o el discurso parece no tener el mismo impacto en un vestidor que da claras señas de conformismo.

Al igual que el Necaxa, lejos de reforzarse en zonas importantes, el plantel se vio disminuido y hasta envuelto en reyertas verbales que parecen haber hecho eco en el vestidos rojiblanco. Esta semana tienen la oportunidad de acelerar el paso en un estadio que suele dársele, pero ante ellos tienen un gran cerrojo albirrojo.

Antecedentes

El antecedente histórico muestra como claro favorito al Guadalajara, ya que, de sus últimos 19 encuentros, ha salido victorioso en nueve ocasiones, mientras que Necaxa solo ha resultado triunfante en cuatro. Han dividido puntos en seis ocasiones, y si nos vamos a los antecedentes inmediatos, es lo más probable que ocurra, que desde el regreso del Necaxa a primera, han empatado en tres ocasiones.

Aunque algo alarmante para el Necaxa sería mencionar que no derrotan a Chivas como locales desde hace casi 10 años, en marzo del 2008. Y ahondando aún más dentro de esa estadística, es el último triunfo en liga que tienen los albirrojos frente al chiverío en liga. Una larga racha sin victoria tiene en frente el cuadro hidrocálido, ante un equipo que parece tenerle tomada la medida.

¿Cómo llegan?

El momento de ambos equipos es prácticamente idéntico en cuanto a resultados. Ambos arriban al partido con un empate y una derrota, con la sola diferencia de que Necaxa llega como un equipo inoperante al frente al no haber anotado un sólo gol, mientras que el Guadalajara luce como un conjunto endeble en defensa, habiendo recibido cuatro goles en dos partidos.

Ambos dan la sensación de no haber desplegado el fútbol que planean sus técnicos, sobre todo, Chivas, que ya tenía un estilo dominado bajo el mando de Almeyda, aunque ambos técnicos podrán argumentar que su plantel aún no está completo. Pero entre más se acerca el fin de mes, más tendrán que pensar con conformarse con la plantilla que tienen.

Jugador a seguir

Si bien es verdad que, desde su llegada a México, no ha tenido las actuaciones esperadas, Matías Fernández es el jugador con más capacidad dentro del cuadro rojiblanco, debido a su visión de juego y técnica individual. En los primeros dos partidos ingresó de cambio e inmediatamente le cambió la cara a su equipo.

'Mati' espera ser la solución de la ofensiva rojiblanca | Foto: Leonardo Aguilar

Parece que por fin el mensaje le llegó a Eduardo López, ya que está tratando de dejar ser promesa para convertirse en un jugador de peso para el 'Rebaño Sagrado'. Arrancó de buena forma en el plano personal, anotando el primer del torneo para su equipo, y de entrar concentrado, podrá aportar cosas importantes para su causa, porque, de lo contrario, las oportunidades irán escaseando.