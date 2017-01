Camilo Sanvezzo: "Nos faltó contundencia" (Foto | Excélsior)

Los Gallos Blancos de Querétaro comenzaron su andar en el torneo Clausura 2017 con el pie izquierdo al perder por la mínima diferencia ante los Tiburones Rojos del Veracruz de Carlos Reinoso en la cancha del Luis "Pirata" de la Fuente.

Una vez finalizado el compromiso, uno de los estandartes del equipo emplumado, Camilo Sanvezzo, compartió su sentir respecto al juego. El jugador afirma que la falta contundencia marco la diferencia pues considera que su equipo dominó el partido: "Si creo que fue superior pero fueron un poquito mas contundentes, Veracruz tuvo unay la hizo. Ahora tenemos que dejar de pensar en eso, ya paso, perdimos los tres puntos".

La batalla por el no descenso no es una situación que el actual campeón del torneo de copa tenga en el olvido, por lo que Sanvezzo considera que dejar ir puntos ante un rival directo era un lujo que no podían permitirse por lo que ahora tendrán que concentrase en obtener la victoria en su próximo partido: "No se pueden dejar ir puntos y menos si esta un equipo cerca de nosotros en el descenso. No podíamos dejar ir esos puntos pero ahora tenemos que pensar en un partido difícil que tenemos en nuestra casa", afirmó.

Pese a la derrota, el delantero carioca asegura que confía plenamente en el plantel conformado para este nuevo torneo, pues según sus palabras la plantilla tiene a muchos elementos de calidad: "Nos sentimos bien. Tenemos jugadores de mucha calidad, nos falto contundencia".

Por último, se le preguntó al casaca 7 de los 'albiazules' sobre su estado físico, esto debido a que no hace no mucho tiempo el jugador sufrió dos lesiones bastante severas, a lo cual respondió que cada día se siente mejor tanto en el aspecto físico como en el mental: "Gracias a dios cada dia mejor y cada dia tengo mas confianza", finalizó.