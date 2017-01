Vucetich le pide a sus Gallos Blancos ser más contundentes

Google Plus

Vucetich durante el entrenamiento albiazul (Foto: Club Querétaro).

Víctor Manuel Vucetich ya detectó el primer problema de su equipo, Querétaro tiene que ser más contundente para evitar lo que pasó el viernes en Veracruz. Gallos Blancos fue superior a su rival, pero no logró reflejarlo en el marcador. El cuadro albiazul dejó ir claras oportunidades de gol y de acuerdo con su timonel ese aspecto es el que tiene que mejorar el equipo emplumado en su primer juego en casa frente a Monarcas: “Tenemos que ser contundentes, atacar con intensidad pero cuidarnos atrás, no regalar espacios. Contra Veracruz tuvimos oportunidades claras de gol pero no tuvimos esa fineza. Ser contundentes es la parte fundamental”, indicó el “Rey Midas”.

Según aseguró Vucetich, ese y otros detalles los irá “corrigiendo. Trataremos de inicio hacer las cosas mejor y cerrar de la misma manera”, al tiempo que habló de cómo enfrentar al cuadro purépecha, ya que Monarcas es un rival directo en su lucha por no inmiscuirse en problemas de descenso: “Tenemos que ser inteligentes, atacarlos con intensidad. El deseo es de hacerles daño pero debemos evitar dejar espacios que ellos buscarán”, adelantó.

Víctor Manuel sonrió al hacer oficial la recuperación de algunas de sus piezas fundamentales: “Ya se reintegraron (Andrés) Rentería y (Ricardo) Peña. Forlín tuvo una contractura muscular pero todos los demás están en condiciones de jugar”, reveló

El año recién comenzó pero Gallos Blancos, equipo que aspira a grandes cosas en sus dos compromisos: “Trataremos de hacerlo bien en los dos torneos (liga y copa), tenemos nivel para competir, trabajaremos con la mejor intención de ser protagonistas y hacer cosas importantes”, advirtió.

A FAVOR

Sobre la decisión de la FIFA de ampliar la participación de los países para el Mundial del 2026, el 'Rey Midas' se mostró a favor: “Los equipos que siempre dominan los mundiales con 16, 24 o 32 equipos, van a seguir siendo los mismos. Ahora con 48, otros países van a tener la oportunidad de participar. Tiene pros y contras, yo le veo algo más positivo”, cerró.