Más picotazos busca Camilo Sanvezzo

Sanvezzo pule a diario su puntería (Foto: Club Querétaro)

Luego de estrenarse como goleador en el 2016, Camilo Sanvezzo quiere más. El letal atacante de los Gallos Blancos por fin despertó. El “Lobo” aulló en liga y copa. El sábado frente a Rayados buscará marcar otra vez: “Gracias a Dios anoté, después de mucho esfuerzo y trabajo llegaron los goles”, destacó.

El “Lobo” se siente más tranquilo: “Estoy más alivianado, soy delantero, tengo que ayudar al equipo con goles, esa es mi parte”, aceptó.

Camilo vivió dos meses complicados, su divorcio con la red se alargó de más: “Fueron días difíciles, como lo dije antes, soy delantero, necesito hacer goles. El equipo no venía muy bien, estábamos perdiendo, cuando el equipo gana no importa tanto si marco o no, pero perdíamos o empatábamos, no podía ayudar al equipo. Estaba nervioso. Gracias a Dios los goles y las victorias llegaron”, destacó.

Sanvezzo cree que la cara del equipo mejoró con el estilo que implementó el “Jimmy” Lozano: “Exacto, lo hemos platicado entre nosotros, la nueva forma de jugar que propuso el “Jimmy” nos ayudó, los delanteros tenemos más oportunidades de hacer goles”, resaltó.

Camilo prefiere el éxito colectivo al personal, sin embargo sus deseos de anotar son notorios: “Es importante anotar, pero más importante el equipo, lo personal viene después. Después de mucho trabajo y esfuerzo los goles cayeron, ojalá caigan muchos más”, pidió.

Los albiazules están por ahora en zona de Liguilla, el "Lobo" quiere mantenerse en ese sitio: “Creo que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Queremos estar en la Liguilla, pelear por el campeonato, el año pasado ganamos la copa, ojalá ahora nos toque la liga. Vienen rivales difíciles, de mucha calidad, nosotros vamos siempre por los tres puntos”, adelantó.

Sanvezzo habló bien de Rayados, vencerlos no es sencillo: “Monterrey es un equipo buenísimo, tienen a grandes jugadores, de mucha calidad. No va a ser fácil ganarles en su casa”, cerró.