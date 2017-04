Jaime Lozano y Querétaro aún piensan en la liguilla

Google Plus

(Foto: Agencias)

Tras cuatro derrotas consecutivas, las posibilidades de que los Gallos Blancos de Querétaro clasificaran a la liguilla se redujeron dramáticamente. Los Gallos tenían rumbo de liguilla en cuanto Lozano tomó al equipo, pero baja de juego y distintas carencias han dejado al equipo en la parte baja de la tabla de posiciones.

Jaime Lozano, dejó claro que en el partido contra Chiapas es fundamental obtener la victoria, para así aumentar las probabilidades y romper la mala racha que ha acompañado en los últimos juegos a Querétaro.

“No recuerdo un torneo tan cerrado como este. Estamos todos ahí y hay que sacar puntos. Después veremos si alcanza o no. Lo más importante es salir de esta mala racha”, declaró el mexicano sobre la benevolencia que aún le da el torneo para calificar.

El debutante director técnico sabe que su equipo debe pelear hasta el final para aferrarse a un milagro: "Debemos pelear hasta el final, pienso en vencer a Chiapas y ahí veremos si alcanzó".

"El equipo está dolido, preocupado, ha habido buenas semanas aunque en el futbol el resultado es el que manda", dijo tras ser cuestionado sobre el estado de ánimo de sus jugadores en este cierre tan reñido de torneo.

Lozano y sus pupilos no pueden relajarse, por lo que el ex futbolista sabe que mantener la intensidad les puede dar los resultados que esperan: "Somos autocríticos, no nos hemos relajado; algo hemos dejado de hacer. Nos ha faltado generar más opciones, más serenidad".

Querétaro recibe este sábado a Chiapas, un equipo desesperado por obtener puntos y salvarse del descenso. Los Gallos, por su parte buscan sumar para buscar liguilla y evitar problemas de descenso el año entrante. El juego se llevará a cabo en el Corregidora en punto de las 17:00 horas.