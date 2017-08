¿Podrá Gallos hacer pesar el Corregidora ante Morelia?

Google Plus

(Foto: AM Querétaro)

Uno de los objetivos que se han planteado para esta temporada los Gallos de Querétaro, es el no dejar escapar puntos en casa. Durante toda la pretemporada, tanto directiva, director técnico y jugadores 'emplumados' declaraban que su tarea principal como local es hacer pesar el Estadio Corregidora, ya que esa situación no había ocurrido el torneo anterior y les costó no entrar a Liguilla.

Desgraciadamente, para los Gallos, su primer intento por sumar puntos en casa fue un fracaso total. Lobos BUAP los goleó a domicilio por cuatro goles a cero, dejando muy dolido al plantel y a la afición que en más de una ocasión gritó "Fuera Lozano", pidiendo la cabeza del jóven técnico mexicano.

Este fin de semana, Gallos recibe este sábado en el Corregidora a Monarcas Morelia, con el objetivo de sumar puntos en casa y de hacer su cancha un 'infierno' para los michoacanos, quienes en sus dos últimas visitas se han llevado un triunfo y un empate.

Morelia viene en busca de un triunfo para tener un poco más de crédito con su técnico Roberto Hernández. "La Monarquía" viene a Querétaro con tres empates al hilo, resultados que obtuvo ante Rayados, Puebla y Santos.

Para Gallos este partido es clave, una victoria como local podrá 'sanar' las heridas dejadas por el juego ante Lobos, darle tiempo de maniobra a Lozano y motivación a todo el equipo de cara al resto de la temporada. Querétaro debe ir por la victoria con su mejor arsenal.

Los próximos tres juegos de Querétaro como local serán muy complicados, recibirán a Xolos, León y Cruz Azul. Los tres equipos no han tenido el mejor de los arranques y vendrán a Querétaro con la máxima intención de 'robarle' puntos a los dirigidos por Lozano. Este motivo vuelve mucho más importante el sumar los tres puntos este sábado.

El torneo aún es muy joven, por lo tanto es muy precipitado hacer pronósticos de cara a liguilla, pero si Gallos Blancos quiere tener un buen torneo en este Apertura 2017, los juegos de local serán vitales para las aspiraciones queretanas. Por lo pronto, el sábado veremos de que están hechos estos Gallos.