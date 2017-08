Osvaldo Martínez: "Los primeros dos partidos tuvimos las chances de ganar"

(Foto: d10 Paraguay)

Santos Laguna salió ileso del 'cerro del quinceo' pero de igual forma dejó escapar tres puntos que aparecían dentro de la bolsa, algo que el mediocampista paraguayo no ve con buenos ojos, sabe de la importancia de empezar acumulando puntos que en un futuro les pueda servir como 'colchón' a la hora de clasificar: "Yo creo que un puntito no sirve de mucho porque la idea es sumar de a tres, obviamente si queremos ser protagonistas en el torneo. Sabemos que esto apenas comienza pero también cuentan los otros rivales que van ganando y se nos van, algo que no queremos, nosotros queremos estar en los primeros lugares pero esto no es de merecer es de hacer y nosotros creo que los primeros dos partidos tuvimos las chances de ganar y no lo hicimos porque creamos cinco-seis por partido y no las terminamos de la mejor manera", recalcó el de pasado azulcrema.

Osvaldo Martínez resalta el accionar desafortunado de hoy y deja entrever que les afecta un poco el 'fantasma' de los empates que viven desde el torneo pasado, en donde les igualan en la recta final de los cotejos, además subraya que la puntería no está fina: "Yo creo que lo estamos haciendo muy bien pero nos falta esa última decisión en la parte de arriba, tomar la mejor decisión, darle al compañero mejor ubicado y hacer los goles y eso es lo que nos está faltando porque contra Lobos tuvimos tres claras de gol y no las hicimos, contra Tigres tuvimos 2-3, es muy difícil ganar los partidos y nosotros no terminamos mejor la jugada y los responsables de las decisiones somos nosotros los que estamos en la cancha. Hay que seguir trabajando para mejorar esos aspectos", comentó Osvaldito.

En cuanto al tema de la ausencia de José Manuel de la Torre opina que no les 'mueve el tapete', pues los que desarrollan el plan e ideas dentro de la cancha son los fubolistas, son los responsables directos de las acciones: "Creo que el técnico hace el 50% porque es el que hace al equipo, es el que digamos ordena al equipo pero los responsables de manera directa de lo que se puede hacer dentro de la cancha somos nosotros y hoy yo creo que el equipo no jugó bien, creo que el equipo rival fue mejor que nosotros pero aún así tuvimos ocasiones de gol que no pudimos cerrar de la mejor manera", finalizó el ex seleccionado guaraní.