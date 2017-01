El empate deja insatisfecho a Tuca

Google Plus

Ricardo Ferretti (Foto: Abraham Duran | VAVEL)

El director técnico de los Tigres, el brasileño Ricardo "Tuca" Ferretti emitió algunas declaraciones en la conferencia de prensa posterior al partido contra Santos Laguna en el cual ambos equipos empataron sin goles el pasado 7 de enero en el Estadio Universitario.

El fluminense habló sobre que la institución tiene un plantel amplio y que el tiempo de entrenamiento no es una excusa para el resultado que se obtuvo en la Jornada 1.

"Uno siempre espera más, consideramos que tenemos un plantel amplio y que naturalmente muchas veces todos quieren jugar, entonces yo creo que el poco tiempo que ustedes (la prensa) hablan de entrenamiento es muy debatible y porque estos jugadores siempre entrenan juntos".

Además Tuca mencionó la insatisfacción que le dejó el empate y la forma que se jugó. "No me deja satisfecho creo que por momentos parecía que empezabamos a hacer las cosas bien y de repente pases fallados muy fáciles, nos complicabamos nosotros mismos, pero en general, yo creo que uno siempre quiere que su equipo juegue bien y gane, naturalmente".

"Yo creo que las oportunidades más claras las tuvieron ellos, no nosotros y las tuvieron por el mismo afán que comentamos durante mucho tiempo, por querer hacer de más hacemos mucho menos, no hacemos más, hacemos de más y al hacer de más nos complicamos la situación".

Por último señaló que no se puede hablar de justicia en un deporte como el fútbol y que los jugadores vieron actividad para ver la calidad individual que posean. "Hablar de justicia en el fútbol es muy complicado porque uno quiere ganar, si me preguntan si voy satisfecho, no voy satisfecho pero voy conforme con el empate".

"Tengo mucho tiempo con un grupo de jugadores trabajando a diario y no creo que esto me da una cosa que yo debería preocuparme, hoy mi preocupación es más para saber el nivel individual que cada uno de estos elementos debe brindar a beneficio del equipo".

Los pupilos de Tuca tendrán el segundo capítulo de la defensa del título, el sábado 14 de enero al enfrentarse a Atlas en el Estadio Jalisco de Guadalajara a las 19:00 horas.