Ricardo Ferretti: ''Jaguares hizo un gran trabajo defensivo''

Luego de la sorpresiva derrota en el Victor Manuel Reyna, el 'bigotón' salió a dar la cara por el equipo y aceptó la derrota. Asimismo mencionó que el conjunto universitario pudo hacer lo propio para quedarse con la victoria, pero no se supo aprovechar.

‘’Noventa minutos en dos partes, cuando pudimos no quisimos y cuando quisimos no pudimos, así de sencillo. El primer tiempo tuvimos todo para hacer mucho mejor las cosas, como sacar la ventaja y parece que no quisimos. Después cuando lo intentamos, Jaguares hizo un muy buen trabajo defensivo’’.

Ferretti aceptó que no sumar puntos le duele, pero el día lunes en el entrenamiento buscará arreglar todos los problemas que haya encontrado.

‘’Todas las derrotas son dolorosas, no hay ninguna que no te duela, pero naturalmente en el futbol hay revanchas, sabemos que nadie es invencible. Debemos seguir trabajando, ser conscientes de que hoy no hicimos las cosas bien y que mañana cuando volvamos a entrenar tenemos que sacar conclusiones de qué es lo que dejamos de hacer para que el próximo partido podamos hacerlo mejor’’, declaró.

De igual manera se dio el tiempo de asegurar que no le gusta empezar mal el torneo y cerrarlo de buena forma, pues el quiere que su equipo lo haga bien durante todo el semestre.

‘’No me importa si el torneo es joven o viejo, valen los mismos tres puntos en la jornada 4 que en la 17, exactamente los mismos… Sabemos que este tipo de cosas no es para dejar puntos en el camino y al final acelerar, eso es una tontería, tenemos que buscar hacer las cosas siempre bien porque así es la exigencia en nosotros’’, afirmó.

Al término de la conferencia se le hizo la pregunta sobre lo que podría aportar Eduardo Vargas a diferencia de los otros delanteros en el conjunto felino, a lo que respondió lo siguiente:

‘’Estamos en el partido de Jaguares y si mañana me haces la misma pregunta de todas formas no te voy a contestar porque no hablo de jugadores individualmente, somos un equipo y eso es lo que más quiero, que sigamos como equipo’’, mencionó el entrenador brasileño, para al mismo tiempo despedirse de los medios y partir rumbo al aeropuerto.