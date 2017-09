Continúan los ecos tras suspensión del Atlas vs Tigres

(Foto: MARCA)

Gran polémica la que sigue generando la suspensión del partido del pasado viernes entre Atlas y Tigres, dado de una pantalla que no estaba bien colocada y que obligó a que Protección Civil en comunicación con ambas directivas, terminaran por llevar a la cancelación y reprogramación del compromiso.

Este lunes en conferencia de prensa, Enner Valencia, opinó al respecto, tras la decisión que se tomó a final de cuentas.

“La verdad no me sé mucho cómo son los reglamentos en el futbol mexicano, debería aprendérmelos ya que estoy acá. En este caso que fue algo que pasó sin Atlas tener culpa en eso, en lo que me he enterado. Para mí debería reprogramarse el partido, si no fue culpa de ellos, creo que estaban con toda la disposición de poderlo jugar. Si también le conviene a Tigres en todos los aspectos, se debería de volver a jugar”.

Sin embargo con el aspecto de la posibilidad de que se juegue en Fecha FIFA, el ecuatoriano manifestó lo siguiente: “Como digo, si le conviene a Tigres. Si lo van a poner en Fecha FIFA cuando el equipo tiene la mayor cantidad de jugadores que van a la Selección, va a ser perjudicarlo a Tigres. Deberían arreglarlo en dirigencias y ponerlo cuando ambos equipos estén completos”.

Por otro lado el directivo de la escuadra de San Nicolás de los Garza, el Ing. Alejandro Rodríguez, también tocó el tema ante los medios: “No voy a juzgar, lo único que les puedo decir es que si hubiéramos jugado ese partido con ese monstruo ahí en medio, hubiéramos hecho el ridículo a nivel nacional e internacional, poniendo en riesgo a algunos jugadores”.

“Espero que no vuelva a pasar y que nos sirva también de experiencia a todos para evitar este tipo de situaciones que no son buenas para nadie”, finalizó.