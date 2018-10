Marcos Villasana Jr, confiado rumbo a la defensa de su cetro

En un interesante encuentro, el boxeador mexicano Marcos Villasana Jr. regresará la emoción para el público guerrerense cuando se enfrente al argentino Jorge Luis ‘Pelado’ Rodríguez, en la función correspondiente a los ya tradicionales “Sábados de Box” que se suelen realizar en el puerto de Acapulco.

La pelea que se llevará a cabo el próximo 3 de diciembre será de gran importancia para el tricolor, ya que en ella éste expondrá por segunda ocasión su título de los 61.200 kilogramos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), defensa que buscará realizar con éxito, superando además a un contrincante que le lleva ventaja en cuanto a experiencia deportiva.

"Me llena de orgullo representar a Acapulco y a mi país, el simple hecho de usar un calzoncillo verde, blanco y rojo es un gran compromiso para el que me he venido preparando, pues es un encuentro donde no sólo me represento a mí mismo sino a todo el boxeo mexicano y no pienso fallarle a toda la gente acapulqueña que cree y confía en mí", comentó decidido el boxeador.

Además, aseveró que ya ha estado analizando las condiciones a las cuales se enfrentará en la contienda, así como las cualidades de su rival, pues es necesario conocer las capacidades del contrincante para así poder llegar al ring mejor preparado.

"Pude ver el video de una pelea de mi rival, es un peleador con mucha experiencia que tiene mucha lona recorrida, es un peleador fortísimo pero no me importa, vamos a darnos con todo hasta que uno caiga y no voy a ser yo, pues esta pelea va por Acapulco y por todo México", manifestó Villasana Jr., seguro de que esa manera podrá hacer frente al combate y salir con el puño en alto.

Por otra parte, dentro de la misma función pero en el duelo semi estelar se presentará Lourdes ‘Pequeña Lulú’ Juárez, quien se medirá ante la pugilista estadounidense Noemí ‘No-No’ Bosques.