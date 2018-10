Resultado y rounds de la pelea Canelo vs Chavéz Jr. 2017

VAVEL México agradece su preferencia. No se olvide de leer la crónica de esta pelea en unos minutos más. ¡Buenas noches!

Julio César Chávez Jr: "Me disculpo con la gente de Sinaloa, la de México, la gente esperaba una guerra pero mi cuerpo no me reaccionó".

Julio César Chávez Jr: "?Voy a quedar den las 168 libras, es lo más correcto para mi cuerpo".

Julio César Chávez Jr: "Ganó 'Canelo', ganó bien, es un buen peleador, espero la gente lo siga porque le echa ganas; es un muchacho dedicado".

Julio César Chávez Jr: "Hice lo que estuvo en mi capacidad para pelear, no pude hacer más, mi cuerpo no me respondió, no estoy nada contento".

Canelo: "Golovkin, eres el siguiente mi amigo. La pelea está hecha. No he tenido miedo de nadie, desde los 16 que peleo como profesional. Yo nunca le he tenido miedo a nadie. Cuando nací ya se había repartido el miedo".

Canelo: “Cuando yo nací ya se había repartido el miedo, cuando llegue la pelea con Golovkin mostraré mejores cosas”.

Gennady Golovkin entra a la arena y ahora se reúne con 'Canelo' sobre el cuadrilátero. Van a pelear en septiembre, ya es oficial.

Las tarjetas marcaron: 120-108 a favor del jalisciense.

SAÚL CANELO ALVAREZ GANA LA PELEA POR DESCISIÓN UNANIME.

Sin gran cambio en los once rounds anteriores, termina la pelea y pese a las expectativas, acaban con abucheos.

Arranca el último round, ha sido muy marcada la diferencia de esta pelea.

Termina el penúltimo round, muy poco de ambos pugilistas.

ROUND 11: Se mantiene el bajo nivel de la pelea, Canelo domina a plenitud y no hace mucho por dañar a Chávez junior que tampoco hace mucho esfuerzo.

Termina el round 10 en un bajón de la pelea de manera impresionante, casi no hubo intercambio de golpes.

ROUND 10: Canelo comienza a dar un gancho que le dolió hasta el alma a Julio, se detiene la pelea momentaneamente.

Termina el round 9 entre muchisimos abucheos.

ROUND 9: Chavez padre le pide a su hijo que busca los golpes largos, situaci´on que luce complicada por la forma en que Canelo golpea se aleja y vuelte a rematar.

Termina el octavo round y todas las tarjetas marcan una amplia diferencia entre Alvarez y Chavez.

ROUND 8: Saúl realiza algunas combinaciones que son mortiferas para la pobre defensa de Chávez junior, intenta defenderse pero le es muy dificil con los cortes que tiene.

Termina el séptimo round y no hay reacción del junior por ningún lado.

ROUND 7: Otro round más a favor del Canelo, Jabs y Uppercuts simples han dañado la noche del hijo de la leyenda.

Termina el sexto round y Chavez Jr está siendo acribillado, sus golpes no afectan tanto al Canelo.

ROUND 6: Chavez jr se empieza a complicar su pelea, recibe demasiado castigo, Canelo se le nota totalmente entero.

Termina el quinto round y el dominio de Canelo Alvarez es brutal en todo aspecto.

ROUND 5: Canelo mantiene el estilo agresivo, sus golpes con potencia han llevado a Chavez a tocar las cuerdas en más de una ocasión y un ligero corte.

R4: Gran intercambio de golpes entre los dos mexicanos, la gente se los reconoce.

ROUND 4: Chávez jr comienza a reaccionar con jabs y uppercauts, Canelo comienza a buscar más velocidad de piernas.

R3: Mucha ventaja en velocidad y ataque por parte de Álvarez.

ROUND 3: "Canelo" mantiene los Uppercauts, los gancho de izquierda y jabs, se sigue esperando mucho de Chávez Jr.

Termina el segundo round, Canelo realiza un buen manejo de pirnas y Chávez se ve incómodo a la hora de soltar golpes.

R2: Chávez Jr comienza a responder con upercuts y jabs que dejan momentaneamente en las cuerdas a Canelo, pero poca acción hasta ahora.

ROUND 2: Canelo busca hacer daño con golpes duros, pero Chávez Jr quiere responder.

Termina el Primer Round, muy poco de Chávez Junior.

R1: Canelo comienza con golpes de jab y rectos que esquiva Chávez Jr. y el busca la ráfaga pero ambos se ven muy quietos.

ROUND 1: Arranca la pelea entre mexicanos más esperada de los últimos años.

22:30 Ahora sale Saúl "Canelo" Álvarez con la música de Vicente Fernández.

22:25 El primero en salir es Julio César Chávez.

22:15 Comienza a retumbar Las Vegas, pues en cualquier moneto arrancará la ceremonia protocolaria.

20:50. La afición se le entrega a la 'leyenda', Julio César Chávez.

20:40. Así la llegada de Julio César Chávez al T-Mobile Arena.

20:30. Así la llegada de Saúl 'Canelo' Álvarez al T-Mobile Arena.

El canal de televisión Space será la única operadora televisiva que emitirá la transmisión de la pelea Canelo vs Chávez en vivo de hoy.

El público mexicano ya está muy presente en los exteriores del T-Arena de Las Vegas, Nevada.

Así están ahora mismo los exteriores del Estadio donde empieza a generarse un ambiente de gran evento.

El primero en subir a la báscula fue Julio César Chávez Jr. y registró un peso de 164 libras; 'Canelo' hizo lo mismo y marcó el mismo peso.

Este viernes, en medio de un gran ambiente y teniendo como marco la T-Mobile arena en Las Vegas, los dos protagonistas fueron recibidos con ovaciones y gritos de apoyo en su primer round al enfrentar a la báscula.

Hace apenas dos días, el 'Hijo de la leyenda' concedió una entrevista a ESPN en la cual se desató la polémica por haber terminado mentando la madre uno de los periodistas que lo entrevistaban aparentemente.

Julio César Chávez padre, por su parte definió su sentir sobre esta pelea, alabando en todo momento el trabajo y preparación que ha realizado su hijo en todo momento previo al combate: “Le he notado muchos cambios a mi hijo; si el Canelo piensa que va a enfrentar a un Julio que agacha la cabeza, que va para adelante, que lo siga pensando, me da gusto eso; cada quien puede opinar lo que quiera, pero esta vez mi hijo está haciendo las cosas muy bien. Lo vi con mucho más compromiso en todos los aspectos y yo siempre dije que si Julio se preparaba bien, sería capaz de ganarle a cualquiera", mencionó.

Respecto a estos comentario, Chávez Jr manifestó: "Me imagino que él (Saúl Álvarez) tiene miedo, ya que sabe perfectamente que no voy a ir a jugar o a caerme. Entre más se acerca, más se ponen calientes; yo solo espero que no se lastime antes de la pelea".

En la semana previa a este encuentro Saúl Álvarez afirmó que el ganarle al hijo de la leyenda no lo posicionaría en un lugar más alto, porque él ya es el mejor del mundo. Cabe recordar que apenas el 12 de abril, cuando le preguntaron sobre lo que pensaba acerca del 'Hijo de la leyenda', Álvarez respondió: “Es una persona que habla mucho, que no sostiene lo que dice. No es una persona coherente, se me figura como si fuera un niño todavía”.

Tanto 'Canelo' como Chavez tienen familias boxeadoras. Por parte de Junior, su papá, el gran JC Chávez, su tío, Rodolfo y su hermano Omar se calzaron los guantes, mientras que Sául tuvo a sus hermanos Rigoberto, Ricardo y Ramón como boxeadores.

'Canelo' subirá al ring como campeón Superwelter de la Organización Mundial de Boxeo, pero no bajará como campeón ya que ha anunciado que no regresa más a las 154 libras, motivo por el que el título se declarará vacante tras el combate.

La bolsa garantizada de Julio César Chávez Jr. para la pelea será de 6 millones de dólares, mientras que la de Canelo se estima que superará los 20 millones de dólares, en espera de los resultados que tengan en la modalidad de pago por evento.

Esta será la primera pelea de pago por evento que protagonicen dos peleadores nacidos en México.

'Canelo' llega a esta pelea con 50 combates en los cuales en 48 ha obtenido el triunfo por solamente una derrota, mientras que el Junior llega con 49 victorias y dos derrotas en 52 combates.

Julio César Chávez llega a esta batalla como la 'víctima' ya que su cuota en apuestas es de apenas 5.50.

'Canelo', originario de Guadalajara, es el que parte como el 'favorito' en esta pelea ya que de acuerdo a datos tiene una cuota de entre 1.12 y la más alta en 1.15 en apuestas.

La última ocasión en que Chávez Jr. marcó menos de 164.5 libras fue hace casi cinco años, cuando fue derrotado en 2012 por Sergio 'Maravilla' Martínez, precisamente en Las Vegas.

Una vez plasmadas las firmas de esta batalla pactada para hoy sábado 6 de mayo, las sedes se analizaban, confirmándose que se llevaría a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Sin embargo no contaría con que Julio César, le respondiera lo siguiente:

Fue a raíz del tuit del 'Junior' que el ex boxeador y promotor Óscar de la Hoya le respondió:

Saúl Álvarez no se quedaría de brazos cruzados y le contestaría a Chávez Jr.

Fue el pasado 11 de enero cuando el 'Hijo de la leyenda' escribió en la red social del pajarito su sentir respecto al encuentro, manifestando que él estaba listo para lo que deparase en días próximos.

Fue a través de su cuenta de Twitter, cuando Chávez Jr. retó a Canelo a que subiera al ring "sin ayudas", lo que provocó la enérgica respuesta tanto de éste como de Óscar de la Hoya.

Luego de una serie de indirectas en redes sociales y rumores que corrían desde el 2016, el pasado 13 de enero se confirmó la pelea entre Canelo vs Chávez Jr. en vivo.

La rivalidad entre Canelo y Chávez se dio hace 10 años en Jalisco, cuando Canelo le dijo a Chávez Jr. que quería pelear con él y Julio dijo que "no sabía ni quién era 'Canelo'".

¡Llegó el día que la mayoría de los fanáticos del pugilismo esperaban! Una batalla épica entre estos dos boxeadores mexicanos sin títulos de por medio, con un límite de peso pactado en 164.5 libras que fue cumplido este viernes.

