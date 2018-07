LiAngelo Ball se unirá a la JBA

Google Plus

No ha sido un camino fácil el que ha tenido que atravesar LiAngelo Ball en el último año de su carrera. De ser arrestado en China mientras estaba en un viaje de UCLA, pasando por su aventura en Lituania, hasta no ser elegido en el NBA Draft del pasado mes.

Tras no ser seleccionado por ningún equipo de la asociación en el draft, Gelo Ball declaró que no jugará la liga de verano con equipos de la NBA y se unirá a los Los Ángeles Ballers, equipo de la Junior Basketball Association, liga hecha por su padre, LaVar Ball, para los jugadores que no deseen ir a la universidad, e ir directo a jugar basquetbol profesional con la finalidad de preparar mejor a los jugadores para ir a la NBA. Luego de unas semanas del inicio de dicha liga, se ha visto un nivel de juego muy bajo en donde el estilo de uno contra uno es lo que ha predominado, mientras que el trabajo en equipo ha desaparecido. También, los partidos tienen baja audiencia, tanto en la arena como en transmisiones en internet.

LiAngelo Ball se volverá a encontrar con su hermano, LaMelo Ball, en el equipo angelino luego de que ambos tuvieran una aventura por Lituania en donde pasaron alrededor de cuatro meses jugando para el Prienai Vytautas. ''Estoy tratando de mejorar y ayudar a mi equipo a ganar. Es todo lo que quiero hacer, jugar basquetbol y progresar cada día.'' dijo Gelo tras el anuncio oficial con el equipo.

El hermano de en medio de la familia Ball, prepara su debut en la JBA el jueves 12 de julio en el Citizens Business Bank Arena en Ontario, California, donde Los Ángeles Ballers enfrentarán a los Philadelphia Ballers. Interesante decisión de Lavar Ball, quien aseguró que Gelo jugará en la NBA.