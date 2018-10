LA Ballers ganan la primera JBA

A pesar de las criticas de mucha gente en cuanto a la Junior Basketball Association y el concepto de cambiar la costumbre, hecho por LaVar Ball, la primera temporada de la JBA ha llegado a su fin en donde los LA Ballers se proclamaron monarcas del torneo.

El equipo liderado por LaMelo y LiAngelo Ball no tuvo problemas a lo largo de la temporada e hizo valer su condición de favorito al llevarse el título al sur de California. Los Angeles Ballers derrotaron en los cuartos de final y semifinales a Philadelphia y New York respectivamente para darse cita en el juego por el campeonato con los Seattle Ballers. En dicho juego, los hermanos Ball tomaron el juego como un entrenamiento ya que LiAngelo, quien fue el líder anotador del partido, registró 58 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias mientras que LaMelo tuvo 34 puntos, 15 rebotes y 9 asistencias. En gran parte gracias a ellos, el equipo californiano pudo salir avante con una victoria de 132-121 en el Citizens Bank Arena de Los Angeles para ganar el primer título de JBA en la historia.

Cabe destacar que gracias a su gran actuación, LiAngelo Ball fue nombrado como el Jugador Más Valioso de la final. Ball promedió 49.86 puntos por partido en su corto paso por la temporada ya que el entró tarde a la JBA debido a que estaba en sus planes ser drafteado por algún equipo de la NBA, al no ser así, se unió a la liga de su padre, LaVar.

Se han registrado números de locura en esta temporada inaugural de la JBA, en gran parte porque no se ve defensiva por parte de ningún equipo así como que la ''isolation offense'' esta reinando y ya no hay trabajo en equipo. Para mucha gente fue un fracaso esta liga pero algo que es cierto es que los jóvenes que participan en ella, han empezado a ganar dinero para traerles a sus familias desde una temprana edad, idea por la cual LaVar decidió inventar la JBA. Los LA Ballers recibieron un Cadillac y relojes cada uno tras haberse coronado campeones, quizá no es la mejor liga del mundo, pero le esta cambiando la vida a estos jóvenes basquetbolistas.