Las Aces ganan el primer juego de las Finales de la WNBA

Las Vegas Aces se metían a la Michelob ULTRA Arena con el único objetivo de hacerse de la victoria y empezar de buena manera su camino hacia el bicampeonato de la WNBA.

El juego arrancó muy fuerte con los dos equipos muy parejos y peleando cada balón con fuerza, el Liberty trataba de sumar su primera victoria en estas Finales y poder ir a casa la ventaja en la serie. Parecía que sería una noche fácil para las locales, ya que estas se alejaban por 6 puntos, sin embargo, la gran variedad de opciones a la ofensiva de Las Vegas permitía que Aja Wilson y Jackie Young sumaran canastas consecutivas y reducián la diferencia a solo 3 puntos en favor del Liberty al final del primer periodo. Para el segundo cuarto, el Liberty buscaba aumentar la ventaja en el marcador, pero las Aces respondía constantemente a todas las canastas del equipo visitante. Marine Johannes mantenía de pie a las neoyorkinas y Alysha Clark sumaba muchos puntos a la ofensiva para que Las Vegas se mantuviera cerca. Era así que nos íbamos al descanso con marcador de 49 a 46 para la visita.

Luego del descanso, las Aces regresaron más motivadas y empezaban a presionar fuertemente a las de New York, el gran trabajo de la ofensiva de Las Vegas lograba hacer que la diferencia fuera de hasta doble dígito de puntos. El Liberty no encontraba ritmo en el tercer cuarto y parecía que el aro se les cerraba y su producción ofensiva no llegaba gracias al gran trabajo de la defensa local. El cuarto terminó con ventaja de 7 para las Aces.

Foto: WNBA

Ya en el último periodo, Kelsey Plum y Chelsea Gray lograban poner el juego con hasta 20 puntos de diferencia. La presión del Liberty llegó pero las anotaciones de Breanna Stewart y Jonquel Jones no eran suficientes y el Liberty no lograba la remontada y las Aces se quedaban con el primer juego de las Finales de la WNBA por marcador de 99 a 82.

La gran defensa de las Aces fue de vital importancia para lograr frenar a Sabrina Ionescu, quien solo logró anotar 1 de 5 triples. Los 3 tapones de Aja Wilson fueron importantísimos para que las locales sumaran su primera victoria de la serie. Las Vegas aprovechó la gran conexión de Kelsey Plum, Chelsea Gray, Aja Wilson y Jackie Young para que estas terminaran con más de 15 puntos y lograran la victoria.

Jugadora del partido

La jugadora del partido fue Kelsey Plum de Las Vegas Aces con 26 puntos, 5 rebotes y 1 asistencias. También destacada la actuación de Breanna Stewart del Liberty con 21 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias.

Con esta victoria las Aces toman la ventaja en la serie de las Finales de la WNBA en busca del bicampeonato y contra las vigentes campeonas de la Commissioners Cup, el NY Liberty. El segundo partido de las Finales de la WNBA se jugará el próximo miércoles 11 de octubre en Las Vegas a las 19 horas (CDMX). El Liberty se verá obligado a conseguir la victoria en el próximo juego para poder prolongar la serie y viajar a New York con la serie empatada y la posibilidad de definir las Finales en casa.

Toda la información de las Finales de la WNBA se podrá seguir a través de la señal de VAVEL.