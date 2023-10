Previa 49ers vs Browns: San Francisco busca continuar con el invicto

San Francisco 49ers y Cleveland Browns se verán las caras en la Semana 6 de la NFL, partido dónde los 49ers buscarán seguir invictos en esta temporada regular 2023, mientras que Cleveland busca con urgencia un triunfo para seguir con vida en su división.

San Francisco llega como uno de los dos equipos invictos en esta temporada regular en la NFL, con marca de 5 partidos ganados y 0 derrotas, viene de derrotar 42-10 a Dallas, partido dónde fueron amplios dominadores tanto a la ofensiva como defensivamente, buscarán frente a Cleveland seguir con su invicto y seguir rompiendo marcas históricas, aprovechando que Browns no podrá contar con su mariscal de campo titular, de esta forma llega San Francisco.

Por su parte Cleveland Browns llega con marca de 2 partidos ganados y 2 partidos perdidos, en la Semana 5 descansaron no tuvieron actividad, pero para esta nueva semana no podrán contar con Watson por lesión, por lo que será una baja muy sensible y parten como víctimas en este partido que sin duda será muy complicado para ellos,, en su división se encuentran en la tercera posición por lo que un triunfo sería de gran importancia ya que el líder en estos momentos que es Pittsburgh descansará esta semana, de esta forma llegan los dos equipos a una jornada más en la NFL 2023.

Los antecedentes se inclinan para San Francisco ya que se han visto las caras en 3 ocasiones, dejando una marca de 2 partidos ganados para 49ers, mientras que Cleveland solo ha podido ganar en una ocasión, por lo que el día de mañana los visitantes saldrán como amplios favoritos para llevarse su 6to triunfo en esta nueva campaña.

Todo esta listo para que el día de mañana se dispute este partido en la jornada dominical en la NFL, entre dos equipos que buscan el triunfo para seguir avanzando en sus divisiones, sin duda un gran partido que promete tener muchas anotaciones, intensidad y emociones.