Místico vuelve a la lucha americana con AEW

Místico tendrá una oportunidad más de brillar en suelo americano, esta vez en la AEW, dirigida por Tony Khan. El luchador mexicano se va presentar en el evento de AEW Rampage. Luchando contra Rocky Romero en el evento estelar. En un mutuo acuerdo entre la CMLL y la empresa de Khan.

Una alianza que tiene un gran motivo buscar entregar a los fans una experiencia única para impulsar el talento, crecimiento de la Lucha Libre en todo el mundo. Con la visión de llevar este deporte a nuevos horizontes y buscar en un futuro nuevos eventos en conjunto. Así lo comunicaron en boletín de prensa.

Esta lucha es un evento ya grabado, hace unos días se festejó este show para los fans que adquirieron su boleto. Pero para el público en general, aún no ha salido al aire. Pero este viernes 20 de octubre a las 11PM (CDMX) y 9 PM (USA), lo podrás ver por VIX o TNT.

La lucha está estipulada en una lucha al estilo mexicano, de 2 a 3 caídas. Además, Edgar el Güero Noriega será el arbitró de la lucha. Algo único y diferente en este evento estelar.

Los últimos reportes indican que el Prince de Plata y Oro no salió con su canción que lo identifica por los fans, de la 5ª Estación- Me muero o él ERA- Ameno. El luchador mexicano salió con una canción genérica.

Don't miss Friday Night #AEWRampage at 10pm ET/9pm CT on TNT!

• @caristicomx v @azucarRoc for Mexico's Pound-For-Pound-Crown!

• @silvernumber1 v @TheKipSabian v @IsiahKassidy

• @RealRubySoho v @SkyeByee

• #BCC's @ClaudioCSRO and @WheelerYuta IN ACTION! pic.twitter.com/cGeA2ZlWBy