Capitanes se impone en su visita al Memphis Hustle

El Landers Center recibió uno de los duelos más esperados por los fanáticos de la NBA G-League, el Memphis Hustle se medía a los Capitanes de la Ciudad de México en duelo entre el séptimo y octavo lugar de la División Sur y uno crucial para las aspiraciones de clasificar de cada equipo.

El juego arrancó con los Capitanes dominando el juego desde el perímetro con Alexey Borges y Malique Lewis muy finos. Fue entonces que el Hustle se metió en la pelea pero la buena ofensiva de los visitantes no permitía que los de Memphis se alejaran y era así como los Capitanes terminaban el primer cuarto con desventaja de 2 puntos. El segundo cuarto mantendría una tónica muy similar a la del primero, pero el hustle empezaban a presionar con buenos encestes de Kenneth Lofton Jr. y GG Jackson, no obstante, Ethan Thompson y Trey Burke, viniendo desde la banca, no permitían que los visitantes pudieran tomar el liderato haciendo que los Capitanes tomaran la ventaja y dominaran defensivamente a su rival permitiendo anotar solo 17 puntos. El Hustle no lograba conectar muy bien en la duela y nos íbamos al descanso con marcador parcial de 63 a 51 para los Capitanes.

NBA G-League

Luego del descanso, los dirigidos por Ramón Díaz tendrían su peor cuarto del partido permitiendo que el juego perimetral del Hustle los superará en los últimos minutos del cuarto, haciendo que los de Memphis recortaran la diferencia en el marcador y presionaban a los Capitanes con muchas anotaciones de Kenneth Lofton Jr. y Adonis Arms. Ya en el último periodo, los Capitanes retomaron el control del juego con su fuerte presión en la pintura y un gran momento de Trey Burke y Michael Carter-Williams. Quedando menos de dos minutos, los Capitanes ponían ventaja de más de 20 puntos y dejaba todo definido en los últimos minutos. El juego terminaría con marcador de 124 a 104 en favor de los de la Ciudad de México.

Los jugadores del partido fueron Trey Burke con 28 puntos, 1 rebote y 3 asistencias y Ethan Thompson con 23 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias. Buen juego para el mexicoamericano, Diego Bernard que logró sumar 13 puntos, 5 asistencias y 4 rebotes, además de 3 robos defensivos que fueron importantes para frenar el juego. Por su parte, Juan Toscano-Anderson cumplió su suspensión y no vió minutos.

¿Que sigue?

Con esta victoria el equipo mexicano se coloca en el séptimo puesto de la División Sur de la Showcase Cup con un récord de 2 victorias y 3 derrotas, el equipo se mantiene a una victoria de los puestos que avanzan a la siguiente ronda de la Copa de la NBA G-League. Los Capitanes continuarán de gira para afrontar 4 juegos de visita donde se medirán a los Texas Legends y a los Rio Grande Valley Vipers. Para estos juegos, los Capitanes recuperarán a Juan Toscano-Anderson, luego de que el escolta se perdiera el juego contra Memphis por suspensión.

