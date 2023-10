Juan Toscano será refuerzo de los Capitanes para la campaña 2023-2024 de la NBA G-League

Juan Toscano-Anderson y los Capitanes llegaron a un acuerdo para que el jugador mexicano se incorporé al equipo de cara a la próxima temporada de la NBA G-League.

Antecedentes

Toscano llega procedente del Utah Jazz de la NBA en donde apareció en 22 juegos, promediando 3.4 puntos, 2.9 rebotes y 1.8 asistencias por juego. Durante esa misma temporada, también fue parte de Los Angeles Lakers. El mexicano llega con basta experiencia en la NBA, dónde también formó parte de los Golden State Warriors de 2019 a 2022, logrando ganar un campeonato con el equipo de la Bahía. Entre el palmarés del jugador también encontramos varios reconocimientos de su carrera, entre los que se incluyen ser Campeón de la NBA con Warriors en 2022, dos veces campeón de la LNBP (2017 y 2019), ambos con Fuerza Regia, y ser nombrado el jugador más valioso de la LNBP en 2018.

Golden State Warriors

Sobre su llegada al equipo capitalino, el alero mexicano declaró: “Estoy muy emocionado con esta parte de mi travesía porque México es donde comencé mi carrera profesional en 2015. He podido abrazar mi cultura durante estos años y espero continuar construyendo el legado. Estoy muy emocionado y agradecido con Capitanes por darme esta oportunidad de conectarme con mi gente nuevamente.

El baloncesto tiene mucho potencial, he visto la visión que tiene Capitanes, he visto lo que han hecho hasta ahora, me gusta ser parte de esto y marcar la diferencia para el baloncesto mexicano”.

Juan Toscano-Anderson es el primer jugador confirmado del plantel de los Capitanes para la próxima temporada y se espera que en próximas semanas se dé a conocer la plantilla completa que encarará la temporada 2023-2024 de la NBA G-League. El debut de los Capitanes será el próximo 10 de noviembre cuando reciban al Osceola Magic en la Arena CDMX.

Recuerden que toda la información de los Capitanes de la Ciudad de México se podrá seguir a través de VAVEL.