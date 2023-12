Dralistico anuncia salida de la Triple A

Dralistico, hermano de Dragon Lee y Rush anunció a través de sus redes sociales su salida de la empresa mexicana de Lucha Libre “Triple A”, empresa con la que había trabajado desde el evento de Héroes Inmortales de 2021.

En la red social de Facebook y Twitter, el gladiador publicó que está listo para enfrentarse a lo mejor del circuito independiente e invitó a los promotores a crear nuevas rivalidades.

Tras su salida del CMLL y llegar a la tres veces estelar, tuvo bastante protagonismo junto a su hermano Dragon Lee, incluso fueron campeones de parejas de la empresa, pero tras la salida de su hermano a la WWE, su relevancia fue bajando.

Su última pelea relevante dentro de la empresa, fue en Guerra de Titanes en Ciudad Juárez, buscando una oportunidad por el Megacampeonato de la AAA que ostenta el Hijo del Vikingo, pero el luchador poblano logró retener su presea.

Con la salida de Dralistico, se recuerdan otros nombres que han salido en el 2023, como lo fue Drago tuvo un acercamiento para arreglar su situación; sin embargo, no llegaron a un arreglo, por lo que luchará en el circuito independiente bajo el nombre de Dios del Inframundo.

“Ya es de tiempo, ya se veía venir que no estaba muy bien en la empresa Triple A, creo que los cambios son buenos, a veces. Hay que reconocer cuando ya sientes que ya no eres indispensable en un lugar y hay que reconocer que el lugar tampoco es indispensable para ti. La verdad mis respetos para toda la gente de Triple A, mis compañeros, para toda la gente que colabora ahí. Sentí que ya no era indispensable, que ya era el momento, no sé si en algún momento regrese con el personaje de Drago a cubrir fechas, pero por el momento me siento bien, así como Dios del Inframundo y digo, entregado a la afición, que nos entrega esa fidelidad, que no nos ve como objetos desechables el cual lo puedes cambiar en cualquier momento. Me siento bien, me siento contento”, comentó Dios del Inframundo en entrevista con El Blog de la Lucha.